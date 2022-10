Heute im TV: 150 Minuten Horror mit Marvel-Star Florence Pugh, der mit jeder Minute verstörender wird

Skandinavisches Brauchtum, strahlender Sonnenschein und unglaublich grausige Szenen verbinden sich in Midsommar zu einem einzigartigen Mix. Heute läuft der Horrorfilm im TV.

Schweden ist das Land von Ikea, nordischer Bodenständigkeit und einem guten Bildungssystem. Das verrät zumindest der Reiseführer. In Midsommar verwandelt sich ein Schweden-Urlaub für Marvel-Star Florence Pugh allerdings in einen ultrabrutalen Horrortrip inmitten von Blumen, strahlendem Sonnenschein und fröhlichen Menschen in Trachtenkleidern. Den einzigartigen Schocker könnt ihr heute im TV sehen.

Marvel-Star Florence Pugh feiert in Midsommar ein Horror-Fest des Grauens

Nach dem schrecklichen Tod ihrer Eltern und ihrer Schwester schließt sich Dani (Pugh) dem Schweden-Trip ihres Freundes Christian (Jack Reynor) an, um auf andere Gedanken zu kommen. Die Urlaubergruppe findet sich in einer abgelegenen Kommune auf dem Land wieder, die ihren Alltag nach ungewöhnlichen Bräuchen ordnen und sich auf ein großes Sommerfest vorbereiten. Bevor der erste Tag vorüber ist, sind die vier amerikanischen Besucher bereits völlig verstört.

Und ab diesem Punkt wird Midsommar nur noch intensiver. Regisseur Ari Aster (Hereditary) verbindet brutalste Szenen mit Drogenfantasien und Sexorgien zu einem im grausigsten Sinne traumhaften Ganzen. Gerade die blutrünstigsten Sequenzen inszeniert er mit einem einzigartig steten Blick, der minutenlang zeigt, wovor viele andere Horrorfilme zurückschrecken.

Wann läuft der Horrorfilm Midsommar im TV?

Midsommar kommt am heutigen Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 22 Uhr auf ServusTV. Neben Pugh und Reynor steht unter anderem Will Poulter (The Revenant) vor der Kamera.

