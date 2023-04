Neuer Action-Blockbuster von John Wick- und Deadpool-Macher steckt Ryan Gosling in Brand

Eben noch ballerte sich Ryan Gosling durch The Gray Man bei Netflix, da kündigt sich bereits der nächste Action-Kracher mit dem Hollywood-Star an. The Fall Guy solltet ihr euch unbedingt vormerken.

Aktuell findet in Las Vegas die CinemaCon statt, bei der die größten Filme der nächsten Monate vorgestellt werden. Nachdem wir bereits Updates zu heiß erwarteten Blockbustern wie Dune 2, Barbie und Oppenheimer erhalten haben, gewährte Universal gestern einen ersten Einblick in den kommenden Actionfilm The Fall Guy.

Bei The Fall Guy handelt es sich um eine Adaption der gleichnamigen ABC-Serie aus den 1980er Jahren, die hierzulande unter dem Titel Ein Colt für alle Fälle bekannt ist. Inszeniert wird der Film von Action-Experte David Leitch (John Wick, Deadpool 2), der letztes Jahr Brad Pitt durch den Bullet Train jagte. Nun knöpft er sich Ryan Gosling vor.

Ryan Gosling steht in Flammen: The Fall Guys wird das erste große Action-Highlight 2024

In The Fall Guy schlüpft Gosling in die Rolle eines Stuntmans, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Die wilden Tage sind vorbei. Doch dann wird in die Welt des Films zurückgeholt – und zwar von seiner Ex (Emily Blunt), die als Regisseurin vor einem gewaltigen Problem steht: Der Star ihres Films (Aaron Taylor-Johnson) ist verschwunden.

The Fall Guy befindet sich aktuell in der Post-Produktion. Dennoch wurden auf der CinemaCon bereits die ersten bewegten Bilder gezeigt – und die sollen es in sich haben. Slasfilm berichtet von unfassbaren Stunts in Zeitlupe, Explosionen en masse und einem Ryan Gosling, der in Flammen steht. Das hört sich definitiv vielversprechend an.

Wann startet The Fall Guy mit Ryan Gosling im Kino?

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir dieses Action-Spektakel auf der großen Leinwand sehen. The Fall Guy startet erst am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos. Neben Gosling, Blunt und Taylor-Johnson gehören Winston Duke, Stephanie Hsu und Ted Lasso-Star Hannah Waddingham zum Cast des Films.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.