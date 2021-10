Neuer DC-Film schnappt sich grandiosen Star als Bösewicht – und macht selbst The Batman mächtig Konkurrenz

Im kommenden DC-Film Batgirl für HBO Max ist Brendan Fraser als Bösewicht besetzt worden. Nach einer längeren Schauspiel-Auszeit will der Star anscheinend endlich wieder durchstarten.

Neben den DC-Filmen im Kino baut sich Warner Bros. gerade auch ein Superhelden-Universum für den eigenen Streamingdienst HBO Max auf. Der abgefahrene Antihelden-Kracher The Suicide Squad wird zum Beispiel mit der Spin-off-Serie Peacemaker fortgesetzt, während zum kommenden DC-Blockbuster The Batman ebenfalls eine Spin-off-Serie rund um den Pinguin in Auftrag gegeben wurde.

Als erster größerer Streaming-Film wird auch ein neuer Batgirl-Film mit Leslie Grace in der Hauptrolle zu HBO Max kommen, der von den Bad Boys For Life-Regisseuren inszeniert wird. Jetzt ist auch bekannt, wer die Rolle des Bösewichts spielt. Wer sind nochmal Robert Pattinson, Colin Farrell & Co. aus The Batman?

DC schnappt sich den großartigen Brendan Fraser als Batgirl-Bösewicht

Wie Deadline berichtet, wurde Brendan Fraser für Batgirl besetzt. Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wurde, soll es sich bei seiner Rolle um den Batman-Bösewicht Firefly handeln. Wie der Name schon verrät, ist Firefly ein irrer Pyromane, der selbst von starken Brandwunden gezeichnet ist. Im Kampf trägt er eine feuersichere Rüstung und einen Flammenwerfer.

Für Brendan Fraser ist es schon die zweite Rolle im DC-Universum. In der Serie Doom Patrol leiht er dem Helden Cliff Steele aka Robotman seine Stimme und spielt den Charakter in Rückblenden vor seiner Roboter-Umwandlung.

Das größere Comeback von Brendan Fraser steht bevor

Nach Erfolgen wie den Die Mumie-Filmen war Brendan Fraser viele Jahre aus dem Schauspielgeschäft verschwunden. Die Gründe dafür enthüllte er 2018 in einem GQ-Interview , wo er von erlittener sexueller Nötigung innerhalb der Industrie erzählte, die ihn zusammen mit mehrfachen Verletzungen bei Action-Stunts zum Rückzug aus der Öffentlichkeit bewegte.

Momentan steht einem Comeback des sympathischen Stars aber nicht mehr viel im Weg. Nachdem er zuletzt beispielsweise eine Rolle in Steven Soderberghs No Sudden Move spielte, wird Fraser auch in Martin Scorseses aufregendem neuen Film Killers of the Flower Moon zu sehen sein. Außerdem hat er die Hauptrolle im kommenden, völlig abgefahrenen Projekt von Darren Aronofsky übernommen.

Zur Story von Batgirl ist noch nichts bekannt. Hinter der Figur aus dem Batman-Universum steckt Barbara Gordon, die Tochter von Commissioner Jim Gordon. In den USA soll der Film mit einem Drehbuch von Birds of Prey-Autorin Christina Hodson 2022 bei HBO Max erscheinen. Über die Veröffentlichung in Deutschland ist noch nichts bekannt.

