Neuer Favorit für Hagrid in der Harry Potter-Serie: Er passt perfekt in die Rolle

Der Dreh der Harry Potter-Serie rückt näher und damit die finalen Besetzungen der beliebten Figuren der Fantasy-Welt. Jetzt soll der Favorit für Wildhüter Rubeus Hagrid feststehen.

Kaum eine andere Serie wird so heiß erwartet wie die Harry Potter-Serie von Warner und HBO. Während diesen Sommer die erste Klappe für das umfangreiche Fantasy-Projekt in den Leavesden Studios in London fallen soll, kursieren seit Monaten Gerüchte um die Stars, die die beliebten Figuren zu neuem Leben erwecken sollen.

Nachdem bereits John Lithgow als Albus Dumbledore bestätigt wurde, soll nun der Favorit für einen weiteren Potter-Liebling feststehen: Rubeus Hagrid.

Harry Potter-Serie: Nick Frost soll zu Wildhüter Rubeus Hagrid werden

Wie Deadline exklusiv berichtet, soll die Serie den britischen Schauspieler und Comedian Nick Frost für die Rolle des Wildhüters von Hogwarts ins Visier genommen haben. HBO habe das Casting noch nicht offiziell bestätigt. Dennoch deuten gleich mehrere Zeichen in Frosts Richtung.

So sollen aufmerksame Fans seit Tagen auf Reddit über Frosts Besetzung diskutieren. Ein Instagram-Post von Frost, in dem er die Worte, "es passiert, es passiert wirklich" verkündete, wurde hier als erstes Indiz gedeutet. Daraufhin haben Fans bemerkt, dass Frost seit kurzem dem neuen Dumbledore-Darsteller John Lithgow sowie Severus Snape-Favorit Paapa Essiedu auf der Plattform folgt.

Nick Frost ist unter anderem aus den Edgar Wright-Komödien Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End bekannt. Darüber hinaus spielte er in zahlreichen Filmen und Serien wie Into the Badlands oder The Nerves und lieh zuletzt in der Star Wars-Serie Skeleton Crew dem Droiden SM-33 seine Stimme. Fantasy-Fans können ihn außerdem bald in der Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht auf der großen Leinwand sehen, wo er die Rolle des Waffenschmieds Grobian der Rülpser innehat.

Die komödiantische, aber doch stets warmherzige Ausstrahlung von Frost passt perfekt zu Wildhüter Rubeus Hagrid, der Harry und seinen Freund:innen stets mit Treue, Herz und einem Spruch auf den Lippen zur Seite steht. Wir dürfen gespannt sein, ob wir Frost tatsächlich die großen Fußstapfen von Robbie Coltrane füllen sehen werden, der Hagrid in den acht Harry Potter-Filmen verkörperte. Zuvor wurde Ted Lasso-Star Brett Goldstein als Favorit für die Rolle gehandelt.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Ein genaues Startdatum ist für die Harry Potter-Serie aktuell noch nicht bekannt. Zuletzt wurde eine Veröffentlichung für Ende 2026 bis 2027 angesetzt. Die Fantasy-Serie wird auf dem US-Sender HBO sowie dessen Streamingdienst Max erscheinen. Alles, was ihr über die Harry Potter-Serie wissen müsst, könnt ihr bis dahin gesammelt hier nachlesen.

