Neuer Final Destination 6-Trailer ist ein heftiges Fest für alle Fans der Kult-Horror-Reihe

Im Mai startet der neue Final Destination-Film in den Kinos. Schaut jetzt den neuen langen Trailer, der die Story des nächsten Horror-Teils enthüllt.

Horror-Fans müssen sich nur noch knapp zwei Monate gedulden, bis der neue Final Destination-Film das Kult-Franchise 14 Jahre nach Teil 5 wiederauferstehen lässt. Wieder geht es darum, dass Menschen dem Tod von der Schippe gesprungen sind, wonach dieser zurückkehrt und seine Opfer einfordert.

Zuletzt wurde ein kurzer Final Destination Bloodlines-Teaser veröffentlicht, der aus einer Szene des Films bestand. Jetzt könnt ihr den neuen, längeren Trailer schauen, der die Story stärker enthüllt.

Schaut hier den neuen Trailer zum sechsten Final Destination-Film auf Deutsch:

Final Destination 6: Bloodlines - Trailer (English) HD

In Final Destination 6 wurde der Tod um ganze Generationen ausgetrickst

Wie der Trailer zeigt, dreht sich der neue Film der Horror-Reihe um eine Familie, bei der die Grill-Gartenparty blutig eskaliert. Anschließend wird klar, dass Großmutter Iris (Gabrielle Rose) ein fatales Geheimnis gehütet hat: Vor Jahrzehnten hat sie bereits den Tod ausgetrickst und viele Menschen gerettet. Jetzt ist der Sensenmann zurück, um sich die Nachfahren von ihr zu holen.

Im Trailer bekommen Final Destination-Fans außerdem Szenen mit William Bloodworth aus dem Franchise zu sehen. Nachdem Darsteller Tony Todd im November 2024 verstorben ist, handelt es sich um die finale Filmperformance des Candyman-Stars.

Wann startet Final Destination Bloodlines im Kino?

Der neue Film der Horror-Reihe startet am 15. Mai 2025 in den deutschen Kinos. In den USA hat Final Destination 6 bereits ein hartes R-Rating wegen "stark gewaltsamen/grausigen Unfällen und Sprache" bekommen. Es ist noch nicht bekannt, ob der Film hierzulande ab 16 oder ab 18 Jahren freigegeben wird.

Teil 6 soll außerdem 109 Minuten lang sein, was ihn zum bisher längsten Final Destination-Film machen würde. Final bestätigt ist die Laufzeit noch nicht.