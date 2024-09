Neuer Herr der Ringe-Film plant, Legolas zurückzuholen – und Orlando Bloom ist zu radikalem Schritt bereit

Nach fünf Herr der Ringe-Auftritten als Legolas könnte Orlando Bloom viele Jahre später seinen sechsten absolvieren, wobei sein Alter im neuen Gollum-Film offenbar kein Problem wäre.

Der neue Herr der Ringe-Kinofilm The Hunt for Gollum wird in Peter Jacksons Mittelerde-Adaption zurückkehren und eine Geschichte aus der Perspektive von Sméagol aka Gollum erzählen. Nachdem dafür zuletzt schon Gandalf-Darsteller Ian McKellen angefragt wurde, betritt nun auch Legolas-Darsteller Orlando Bloom erneut die Bühne mit Nachrichten von seiner möglichen Rückkehr.

Kehrt Legolas im neuen Gollum-Film zu Der Herr der Ringe zurück?

Andy Serkis übernimmt die Regie und Hauptrolle im neuen Kinofilm The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Während die ersten Informationen zur Handlung noch dünn gesät sind, ist eine nicht minder spannende Frage, wer aus den Reihen der alten Besetzung zurückkehren wird.

Orlando Bloom, der in allen drei Herr der Ringe-Filmen von Peter Jackson sowie den letzten zwei Hobbit-Filmen als Legolas dabei war, hätte Lust auf eine Rückkehr. Auch über die größte Hürde, dass er als Elb eigentlich nicht altern dürfte, hat er mit Andy Serkis bereits gesprochen. Variety verriet Bloom 25 Jahre, nachdem er das erste Mal zu Legolas geworden war:



Ich weiß nicht wirklich, was sie planen. Ich habe mit Andy [Serkis] gesprochen und er sagte, sie dächten gerade darüber nach, wie sie es machen wollten, [Legolas vielleicht zurückzubringen]. Ich fragte: 'Wie würde das überhaupt funktionieren?' und er meinte: 'Na mit KI [Künstlicher Intelligenz]!' Und ich sagte: 'Oh, okay!'

[Der Herr der Ringe] war eine magische Zeit in meinem Leben und es ist eine dieser Sachen, die keine Schattenseiten hat. [...] Ich schätze, mit KI kann man heute alles tun. Aber wenn Peter Jackson sagt 'Spring', dann sage ich 'Wie hoch?'. Ich meine, er hat meine ganze Karriere gestartet.

Peter Jackson ist beim Gollum-Film als Produzent an Bord. Schon Anfang des Jahrtausends war die Herr der Ringe-Trilogie wegbereitend in Sachen Computer-Effekte gewesen, was beispielsweise das Motion-Capture-Verfahren zur (digitalen) Darstellung von Gollum anging. Ob The Hunt for Gollum das mit einem glaubhaft verjüngten Orlando Bloom mittels AI wiederholen wird?

Viggo Mortensen zeigte sich zuletzt vorsichtiger zu seiner Herr der Ringe-Rückkehr: Der Aragorn-Darsteller meinte, er hätte zwar Lust, aber er müsse auch vom Alter her "dafür geeignet" sein.

Die Ringe der Macht im Podcast: Lohnt sich Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück. Wir diskutieren, was Staffel 2 anders macht und ob die ersten drei Folgen überzeugen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der Offenbarung von Bösewicht Sauron werden die Karten in Mittelerde neu gemischt. Das Ergebnis der 2. Staffel betrachten Esther und Mario mit sehr unterschiedlichem Blick. Auf einen spoilerfreien ersten Podcast-Teil folgt eine Serien-Besprechung mit tiefergehender Herr der Ringe-Analyse.