"Zunehmend böser": Die Gefahr der Zwergenringe in Folge 5 der Herr der Ringe-Serie erklärt

Die Herr der Ringe-Serie bereitet bei Amazon mit den neuen Zwergenringen mehr als eine Katastrophe vor. Wir erklären den Einfluss und die Auswirkungen der neuen Schmuckstücke.

In der 5. Folge von Staffel 2 rücken in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die 7 Ringe der Zwerge in den Fokus. Nach den 3 Elbenringen sind sie der gefährliche nächste Schritt auf dem Weg der insgesamt 20 Ringe der Macht, was die Showrunner jetzt schon genauer erklärten.

Die Zwergenringe der Macht erklärt: "Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein"



In Folge 5 von Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie haben die sieben neu geschmiedeten Zwergenringe ihr Ziel erreicht und König Durin III setzt sein blaues Schmuckstück sogleich ein, um das Licht-Problem von Khazad-dûm zu lösen. Mit dem Ring am Finger spürt er, wozu die Steinsängerinnen nicht länger in der Lage sind:

Er erkennt, wo ohne Einsturzgefahr neue Schächte gegraben werden können – selbst wenn sein Sohn Prinz Durin IV (Owain Arthur) davor warnt, tiefe Fundamentwände ihrer Heimat zu bearbeiten. Das Risiko geht (zunächst) auf und das Zwergenreich bringt die Sonnenstrahlen erneut für den Pflanzenanbau zurück. Die Gefahr des Hungers ist damit abgewendet, eine neue Bedrohung wird jedoch heraufbeschworen.

Die neue Gefahr zeigt sich jedoch erst nach und nach: Durin III lädt Boten der übrigen sechs Zwergenreiche ein und konfrontiert sie mit einer gierigen Forderung. Ringe erhalten die anderen Zwergenherrscher nur, wenn sie Anteile an ihren Minen zur Hälfte an ihn abtreten. Kurz darauf wird außerdem für das einfache Zwergenvolk eine "Ring-Steuer" eingeführt, woraufhin Waren plötzlich das Doppelte kosten. Prinz Durin IV (Owain Arthur) zeigt sich von diesem neuen Verhalten seines veränderten Vaters besorgt. Ringschmied Celebrimbor (Charles Edwards) kann ihm bei seinem Besuch in Eregion jedoch nachträglich nicht mehr helfen – oder einen Fehler überhaupt eingestehen.

Im Silmarillion * beschreibt Herr der Ringe-Autor J.R.R. Tolkien, dass Sauron die Zwerge mit den sieben Ringen der Macht unterwerfen wollte, diese sich aber relativ immun gegen seinen Einfluss zeigten. Ihre natürliche Widerstandsfähigkeit und Sturheit entzogen sie seiner düsteren Kontrolle. Trotzdem förderten die Ringe die negativen Eigenschaften ihrer Träger, die durch die Schmuckstücke ein längeres Leben erhielten, aber auch eine verstärkte Gier nach Schätzen, was sie letztendlich in den Ruin trieb. Zum Beispiel, indem das gehortete Gold Drachen anzog, wie im Fall von König Thrór im Berg von Erebror, zu dem Bilbo Beutlin später auszieht.

Die Zwergenringe in der Herr der Ringe-Serie bereiten zwei Katastrophen vor

Am Ende von Folge 3 zeigt Die Ringe der Macht deutlich, wie Sauron (Charlie Vickers) in seiner neuen Gestalt als Annatar die Zwergenringe berührt, also verdirbt. Sie sind allerdings nur eine Trittstufe in seinem Plan zu neun Menschenringen – und letztendlich auch auf dem Weg zu seinem Herrscherring. Die Experimente mit Schmiedegehilfin Mirdania (Amelia Kenworthy) in der unsichtbaren Welt und dem schließlich doch widerwillig zur Mithilfe überredeten Celebrimbor zeigen das Voranschreiten seines Plans, was auch Showrunner Patrick McKay gegenüber Techradar erklärte:



Wir wollten, dass die Ringe sich mit jeder Gruppe zunehmend böser anfühlten. Die Zwergenringe haben eine leicht unheimliche und verführerische Qualität. Die Ringe der Menschen dann noch mehr.

Wenn die Zwergenringe nur ein Schritt auf dem Pfad zum ultimativen Bösen sind, kann sich jeder Herr der Ringe-Fan die erste nahende Katastrophe schon ausmalen: Die Menschenringe werden ihre schwächeren Träger noch mehr verderben als die Zwerge und schließlich die Nazgûl, also Ringgeister erschaffen.

Auch die zweite Katastrophe, die in Staffel 1 vorbereitet und im zweiten Staffel 2-Trailer schon enthüllt wurde, zeigt Folge 5 bereits: das erneute Erwachen des Balrogs. Disa (Sophia Nomvete) spürt nicht nur den schlechten Einfluss des Rings und nimmt ihrem Gatten Durin das Versprechen ab, diesen nie zu tragen. Sie fühlt auch die Bosheit des Balrogs, als sie in die Tiefe hinabsteigt. Ob dessen Zerstörungswut in Khazad-dûm (aka Moria), wie wir sie bei Frodos Reise durch die Minen später zu Gesicht bekommen, wohl auch schon zu Saurons Plan gehört? Galadriel würde das sicher bejahen, da sie ohnehin den Einfluss ihres Feindes an jeder Ecke von Mittelerde sieht.

Exkurs: Von den sieben Zwergenstämmen bei Tolkien ist Durins Volk am bekanntesten und bisher auch als einziges in Die Ringe der Macht aufgetaucht. Zu ihm gehören Thorin Eichenschild und seine Zwerge aus Der Hobbit ebenso wie Gimli aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Durins Zwerge werden auch die Langbärte genannt. Die übrigen Stämme nennen sich Feuerbärte, Breitstämme, Eisenfäuste, Steifbärte, Steinfüße und Schwarzschmiede, wobei die meisten von ihnen im eher unbekannteren Osten von Mittelerde leben.

