Neuer Indiana Jones: Täuschend echtes Video ersetzt Harrison Ford

Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt wurde schon mehrfach mit Indiana Jones in Verbindung gebracht. Ein neues Video zeigt überzeugend, wie er in der Harrison Ford-Rolle aussehen würde.

Äußerst beeindruckend und ein bisschen gruselig: In den letzten Jahren gingen vermehrt DeepFake-Videos viral, die fremde Gesichter in bestehende Filmausschnitte und Interviews einfügten - und das meist derart überzeugend, das sie kaum vom Original zu unterscheiden sind.

Das neuste Beispiel stellt sich Guardians of the Galaxy- und Jurassic World-Star Chris Pratt in der Rolle des Indiana Jones vor. Dabei verwandelt der Macher das Gesicht von Harrison Ford in einigen der berühmtesten Indiana Jones-Szenen in das von Chris Pratt.

Noch ein DeepFake-Video: Wie Tom Cruise als Iron Man aussehen würde

Täuschend echt: Guardians of the Galaxy-Star wird Indiana Jones

Schaut euch das Video von YouTuber Shamook an, der vor einer Weile schon Will Smith zum Hauptdarsteller in Matrix machte und Ewan McGregor den weißen Bart von Alex Guinness in Krieg der Sterne aufsetzte:

Nachdem Chris Pratt für die MCU-Filme um die Guardians of the Galaxy und den Reboot Jurassic World gecastet wurde, fiel sein Name auch in Verbindung mit einem Neustart von Indiana Jones. Bisher ist nichts daraus geworden, während die Planung für Indiana Jones 5 mit Harrison Ford weitergeht.

Bei Twitter zeigte sich Pratt jedenfalls selbst angetan von dem DeepFake-Video, das ihn als Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Todes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug visioniert. Dabei merkte Pratt aber auch an: "Nichts geht über das Original."

Jetzt bei Disney: Wann kommt Indiana Jones 5?

Mit dem Kauf von Lucasfilm durch Disney ging auch die Indiana Jones-Reihe an den amerikanischen Konzern und schon 2016 wurde ein neuer Film mit Indy angekündigt. Indiana Jones 5 soll eine Fortsetzung und kein Reboot werden, doch darüber hinaus bleibt die Entwicklung des Projekts zäh. Zuletzt fiel vor allem auf, wer nicht wieder mit dabei ist. So stieg Steven Spielberg aus Indy 5 aus, Logan-Regisseur James Mangold ist für die Nachfolge im Gespräch.

Auf Grund der Folgen des Coronavirus wurde zudem der Starttermin verschoben. Indiana Jones 5 soll erst am 28. Juli 2022 im Kino laufen. Harrison Ford ist weiterhin als Hauptdarsteller vorgesehen.

Würdet ihr einen anderen Darsteller als Indiana Jones akzeptieren?