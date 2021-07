Neuer Netflix-Horror mit erstem Trailer: Ein verstörender Albtraum aus Blut, Sex und Katzen

Netflix hat den ersten Trailer zu seiner neuen Horror-Serie mit Alita: Battle Angel-Star Rosa Salazar enthüllt. Fans erwartet ein neongetränkter Mix aus Rache, Sex... und süßen Kätzchen.

Netflix sorgt für Angst und Schrecken. Nachdem der Streamingdienst sein Horror-Repertoire kürzlich mit der Fear Street-Trilogie aufgestockt hat, steht mit der Schocker-Serie Brand New Cherry Flavor gleich der nächste Grusel-Alptraum in den Startlöchern. Der erste Trailer verspricht einen blutrünstigen Rache-Alptraum. Mit Katzen und Alita: Battle Angel-Star Rosa Salazar als Dreingabe.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Brand New Cherry Flavor an:

Brand New Cherry Flavor - S01 Trailer (English) HD

Darum geht's in der neuen Horror-Serie mit Rosa Salazar bei Netflix

Welche Rolle die putzigen Vierbeiner in der Serie genau spielen, ist noch nicht ganz klar. Zunächst einmal klingt die Story von Brand New Cherry Flavor wie eine sonnige Aufstiegsgeschichte: In den frühen 90ern trifft die junge Regisseurin Lisa (Rosa Salazar) in L.A. ein, um die Traumfabrik zu erobern. Ein Gönner (Eric Lange) verspricht sie zu unterstützen.

Als der ihr Vertrauen allerdings schändlich missbraucht, verwandelt sich Lisas Aufstieg in einen alptraumhaften Rachetrip. Gemeinsam mit einer mysteriösen Katzenliebhaberin (Catherine Keener) plant sie schreckliche Vergeltung.

Cruella und Neon Demon: Poster zum Netflix-Horror verspricht großartige Einflüsse

Dabei scheinen die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit immer weiter zu verschwimmen: Der Trailer wirkt wie ein durchgestylter, blutrünstiger Traum aus Neon, Hollywood-Exzessen und aasgierigen Kätzchen, der sich im Look der Exzentrik etwa von Cruella oder dem Hochglanz-Massaker The Neon Demon nahe steht. Das zeigt auch das kürzlich erschienene erste Poster zur Serie.

Der Augapfel als Appetithäppchen ist nämlich auch in Nicolas Winding Refns Abgesang auf die Modewelt Teil einer besonders kontroversen Szene. Wenn Brand New Cherry Flavor eine vergleichbare Richtung einschlägt, wird die Horror-Serie absolut nichts für schwache Nerven. Da können selbst Katzenbabys nur bedingt aushelfen.

Wann kommt Brand New Cherry Flavor zu Netflix?

Netflix-Nutzer:innen haben allerdings noch etwas Zeit, sich auf die Mixtur aus Schnappatmung und Knuddelreflex einzustellen: Die Horror-Serie soll am 13. August 2021 zu Netflix kommen. Einem Freitag, wohlgemerkt. Wie könnte es anders sein.

