Neuer Netflix-Thriller Anatomie eines Skandals will mutig sein – und wird zur problematischen Vergewaltigungs-Story

Die Netflix-Serie Anatomie eines Skandals könnte euer nächster Guilty Pleasure-Binge werden. Der Thriller mit Starbesetzung schockt mit abgedrehten Twists, hat aber auch einige Probleme.

Mit Anatomie eines Skandals ist die erste Serie von David E. Kelley auf Netflix gestartet, dem Mastermind hinter Serien-Hits wie Big Little Lies und The Undoing. Der Hochglanz-Thriller lockt zudem mit Stars wie Rupert Friend (Homeland), Sienna Miller (American Sniper) und Michelle Dockery (Downton Abbey).

Aber ist das britische Netflix-Original auch eure Zeit wert? Warum sich die stylische und extrem kurzweilige Thriller-Serie trotz ihrer fragwürdigen Erzählperspektive lohnt, erfahrt ihr hier im Seriencheck.

Anatomie eines Skandals: Das erwartet euch in der neuen Netflix-Serie

Ein Skandal erschüttert das politische Umfeld von Westminster. Der verheiratete Minister James Whitehouse (Rupert Friend) hatte eine Affäre mit seiner Angestellten Olivia Lytton (Naomi Scott). Nun muss er sein Image und die Ehe zu seiner Frau Sophie (Sienna Miller) retten. Er scheint mit einen blauen Auge davon zu kommen. Doch dann nimmt die Situation eine dramatische Wendung.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Netflix' Anatomie eines Skandals sehen:

James soll seine Geliebte mitten im Gebäude des Unterhauses in einem Aufzug vergewaltigt haben. Die Kronanwältin Kate Woodcroft (Michelle Dockery) lässt ihn nun vor Gericht stellen und es folgt ein kräftezehrender Prozess für alle Beteiligten – besonders für James' Ehefrau, die an dem Glauben festhält, dass er unschuldig ist.

Der Fokus der Serie liegt hier hauptsächlich auf dem Ehepaar Whitehouse. Während James sich aus der Affäre zu ziehen versucht, droht Sophie an diesem Skandal langsam zu zerbrechen. Als weitere Geheimnisse aus der Vergangenheit ihre Mannes offenbart werden, muss sie alles in Frage stellen, was sie glaubt. Wie gut kennt sie den Mann wirklich, mit dem sie seit 20 Jahren zusammen ist?

Anatomie eines Skandals ist ein kurzweiliger Thriller-Spaß mit wilden Twists

Anatomie eines Skandals lohnt sich auf jeden Fall für Fans von reißerisch erzählten Thrillern mit schockierenden Twists und jeder Menge Drama. Die 6 Folgen zu je 45 Minuten vergehen wie im Flug, als würdet ihr hier einen Urlaubsschmöker in Serienform erleben. Sicher liegt das auch daran, dass die Serie von David E. Kelley und Melissa James Gibson auf einem Roman von Sarah Vaughan basiert.

© Netflix Rupert Friend und Sienna Miller in Anatomie eines Skandals

Vor allem die stylische Inszenierung bringt ein ordentliches Tempo in die Serie. Die raffinierten Inszenierungskniffe (traumartige Rückblenden, verspielte Schnitt-Ideen) lassen gerade bei den vielen Gerichtssaal-Sequenzen kaum Langeweile aufkommen. Nur manchmal sind die visuellen Spielereien etwas zu viel des Guten, wenn zum Beispiel eine Figur eine schockierende Nachricht erhält und daraufhin wortwörtlich durch die Luft gerissen wird.

Gerade wenn die Serie an Fahrt zu verlieren droht, zieht sie uns mit einem der wahnwitzigsten Netflix-Serien-Twists seit Sie weiß von dir den Boden unter den Füßen weg. Diese späte Wendung bringt nochmal eine gänzlich neue Dynamik in Anatomie eines Skandals. Sie stellt alles vorangegangene in einen neuen Kontext – und kaschiert eines der größten Probleme der Serie.

Anatomie eines Skandals ist im Kern eine Serie über privilegierte Männer und Machtmissbrauch und will ernste Themen wie sexuelle Gewalt, Einverständnis und Vergewaltigung innerhalb von Beziehungen verhandeln. Die Problematik deutet sich dabei schon in der ersten Folge an.



Der Netflix-Thriller bleibt erschreckend einseitig

Zu Beginn wird James' Seitensprung thematisiert und was das mit seiner Ehe macht. Seine Geliebte aber bekommen wir gar nicht zu Gesicht. Auch als diese James der Vergewaltigung beschuldigt, verweilt die Serie in der Perspektive des mutmaßlichen Täters (und seiner wegschauenden Frau). Die Anklägerin taucht lediglich in Rückblenden auf und darf nur einmal vor Gericht kurz zu Wort kommen. Wie dieser Vorfall ihr Leben verändert hat und wie sie mit dem erlebten Trauma umgeht, bleibt für uns ein Rätsel.

© Netflix Naomi Scott in Anatomie eines Skandals

Dieser fragwürdige Fokus von Anatomie eines Skandals hat einen bitteren Beigeschmack, führt uns aber zugleich eine erschreckend realistische Sicht auf einen derartigen Medienskandal vor Augen. Denn: Werden Stars des sexuellen Missbrauchs oder anderer Verbrechen beschuldigt, schießt sich die Berichterstattung häufig auf diese öffentlichen Personen und die filmreife Geschichte ihres Niedergangs ein. Die Opfer werden demgegenüber zu Nebendarsteller:innen in ihrer eigenen Story verbannt.

Nur leider ist die Serie etwas zu leicht konsumierbar für das, was sie erzählen will. Die komplexe Thematik wird nur oberflächlich angerissen und von halsbrecherischen Wendungen und soapigen Dialogen ("Dann war dein Penis ja im Dauereinsatz!") überschattet.

Nichtsdestotrotz ist Anatomie eines Skandals empfehlenswert und ideal für einen schnellen Binge, der euch nicht allzu viel abverlangt. Die Netflix-Serie ist ein mitreißend erzählter Guilty-Pleasure-Spaß und macht auf wichtige Themen aufmerksam. Nur im direkten Vergleich zu David E. Kellys früheren Shows Big Little Lies und The Undoing fehlt es an emotionaler Durchschlagskraft, um länger im Gedächtnis zu bleiben.

