Neuer Superman nach Henry Cavill: Heute wird die Zukunft des DC-Universums im Kino entschieden

Heute ist ein historischer Tag, denn James Gunn und Peter Safran stellen die ersten Projekte des neuen DC-Universums vor. Wir haben die wichtigsten Infos für euch.

Es passiert nicht alle Tage, dass ein Franchise komplett neu gestartet wird. Doch genau das passiert heute mit DC. Nach einer chaotischen Dekade mit mehr gescheiterten als veröffentlichten Projekten, bricht eine neue Ära des Superheld:innen-Kinos an. Heute, am 31. Januar 2023, wird um 18:00 Uhr das neue DC-Universum vorgestellt.

Bereits im vergangenen Jahr haben Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran, die Kontrolle über DC Studios übernommen. Hinter verschlossenen Türen haben sie einen Masterplan entwickelt, der die nächsten acht bis zehn Jahre abdecken soll. Nun erfahren wir endlich, was sie sich für den DC-Neustart ausgedacht haben.

DC-Neustart: Heute kommen die ersten Ankündigungen zu den neuen Filmen und Serien

Für Januar 2023 wurden die ersten DC-Ankündigungen versprochen. Heute ist also der letztmögliche Tag. Die konkrete Uhrzeit stammt von der gut vernetzten Scooperin Grace Randolph, die in puncto Comicverfilmungen über sehr viel Insider-Wissen verfügt. Ihr müsst also nicht den ganzen Tag nervös eure Feeds checken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Projekte genau angekündigt werden, steht noch nicht fest. Mit einer Rückkehr der alten Garde sollten wir allerdings nicht rechnen. Henry Cavill, der das alte DC-Universum 2013 mit Man of Steel begründete, hat längst verlauten lassen, dass er nicht als Superman zurückkehrt. Gunn schreibt derzeit einen neuen Superman-Film.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Superman-Film unter den Ankündigungen befindet. Darüber hinaus postete Aquaman-Star Jason Momoa vor wenigen Tagen ein kryptisches Video, in dem er von einem DC-Meeting sprach. Viele Fans spekulieren seitdem, dass er als Lobo im neuen DC-Universum auftauchen könnte. Wir halten euch über alle Entwicklungen zum neuen DC-Universum auf dem Laufenden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.