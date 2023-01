Neuer Trailer zu The Mandalorian Staffel 3: Noch mehr Baby Yoda und noch mehr Star Wars-Action

Baby Yoda kehrt endlich wieder zurück ins Star Wars-Universum. Der neue Trailer zur 3. Staffel von The Mandalorian verspricht aufregende Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis.

Lange mussten wir auf die 3. Staffel von The Mandalorian warten. Nach einer über zweijährigen Pause kehrt die erste Star Wars-Realserie bald auf Disney+ zurück. Nachdem letztes Jahr im September ein actiongeladener Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, gibt es heute neue bewegte Bilder aus den kommenden Mando-Folgen.

Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda sind wieder vereint. Obwohl sich das ungewöhnliche Vater-Sohn-Gespann am Ende der letzten Staffel trennte, haben sie inzwischen wieder zusammengefunden. Erzählt wurde diese Geschichte in der aus The Mandalorian hervorgegangenen Spin-off-Serie Das Buch von Boba Fett.

Der neue Trailer zu The Mandalorian mit Baby Yoda & Co.

The Mandalorian - Season 3 Trailer (English) HD

Alles, was wir über die 3. Staffel von The Mandalorian wissen, deutet darauf hin, dass uns der bisher epischste Arc erwartet. Zum ersten Mal werden wir in einem Live-Action-Projekt aus dem Star Wars-Universum den legendären Planeten Mandalore sehen. Die einst blühende Heimat der Mandalorianer:innen ist zu einem kalten Ort verkommen.

Dort wartet ein ungeklärter Konflikt: Din ist im Besitz des Dunkelschwerts und könnte somit Anspruch auf den Thron von Mandalore erheben. Auf den Thron hat es allerdings auch Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) abgesehen. Um Mandalore zu führen, braucht sie das Dunkelschwert – und das kann nur im Kampf gewonnen werden.

Der neue Trailer zur 3. Staffel wartet mit vielen spannenden Details auf. Wir sehen Kampfdroiden, R2-Einheiten und eine Gruppe Jedi, die sich offenbar während der Order 66 im Jedi-Tempel befindet. Womöglich erfahren wir endlich, wer den kleinen Grogu damals gerettet hat, als er in das Mündungsfeuer von Klonkriegern blickte.

Disney Sternenzerstörer in The Mandalorian

Darüber hinaus sorgt neben zwei Anzellaner:innen (Babu Friks Spezies) ein von Wolkenkratzern übersäter Planet für Aufsehen. Befinden wir uns auf Coruscant oder auf Hosnian Prime, dem Zentrum der neuen Republik? Wie passend die zerstörten Sternenzerstörer ins Bild? Und was führt Dr. Pershing (Omid Abtahi) im Schild?

Wann startet The Mandalorian Staffel 3 bei Disney+?

Die 3. Staffel von The Mandalorian startet am 1. März 2023. Erneut erwarten uns acht Episoden. Veröffentlicht werden diese wöchentlich bei Disney+. Das neue Mando-Abenteuer begleitet uns somit bis Ende Mai 2023.

