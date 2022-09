Die 3. Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian lässt noch etwas auf sich warten. Jetzt aber gibt es einen ersten Teaser-Trailer zu den neuen Grogu-Abenteuern.

Grogu aka Baby Yoda ist zurück und schon sind die kontrovers aufgenommenen Star Wars-Serien Obi-Wan und Boba Fett vergessen. Lucasfilm hat bei der D23 den ersten Teaser zur Star Wars-Serie The Mandalorian veröffentlicht. Große Überraschungen findet ihr darin nicht, der 1 Minute und 50 Sekunden lange Clip verspricht die übliche Mischung aus Space-Abenteuern und Mando-Mythologie. Und natürlich viel süßen Grogu-Content.

Schaut den ersten Trailer zu The Mandalorian Staffel 3

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.









Wann kommt die 3. Staffel The Mandalorian zu Disney+?

The Mandalorian Staffel 3 kommt erst im Jahr 2023 zum Streamingdienst Disney+, wahrscheinlich während der ersten 3 Monate. Zuvor könnt ihr euch auf Andor freuen. Die Prequel-Serie zum Blockbuster-Erfolg Rogue One startet am 21. September.

Was ist die Handlung von The Mandalorian Staffel 3?

Auch abseits von putzigen Baby Yoda-Szenen dürfte die 3. Staffel von The Mandalorian einige zu bieten haben. Immerhin endete die vorherige Runde mit einem ungeklärten Konflikt: Din Djarin ist nun im Besitz des begehrten Dunkelschwerts und könnte somit Anspruch auf den Thron von Mandalore erheben.

Das Problem: Auch Bo-Katan Kryze hat es auf die mächtige Waffe abgesehen. Als Din sie ihr übergeben will, weigert sie sich. Laut der Tradition muss das Dunkelschwert im Kampf gewonnen werden. Spannend ist, dass sich ausgerechnet die rebellische Bo-Katan so sehr an eine Tradition klammert, obwohl es sonst Din ist, der auf diese beharrt.

Wer gehört zum Cast von The Mandalorian Staffel 3?

Eine offizielle Cast-Liste wurde noch nicht bestätigt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die folgenden drei Namen definitiv wieder dabei sind:

Pedro Pascal als Din Djarin



Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze



Giancarlo Esposito als Moff Gideon



Darüber hinaus bietet sich die Rückkehr von Carl Weathers als Greef Karga und weiteren vertrauten Gesichtern aus der Mando-Familie an. Temuera Morrison, der Boba Fett verkörpert, gehört dazu, genauso wie Fennec Shand-Schauspielerin Ming-Na Wen. Nach der Post-Credit-Szene von Das Buch von Boba Fett können wir außerdem davon ausgehen, dass Timothy Olyphant wieder als Cobb Vanth am Start ist.