Nächster Tribute von Panem-Film überrascht mit neuen Stars: Wie gut kann dieser Cast eigentlich noch werden?

Die Hungerspiele gehen mit Sunrise on the Reaping in die nächste Runde. Jetzt stehen die nächsten zwei Cast-Mitglieder für den neuen Die Tribue von Panem-Film fest.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Dreh des nächsten Abenteuers aus dem Panem-Universum, namentlich The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige vielversprechende Casting-Meldungen eingetrudelt sind, gibt es nun zwei weitere große Namen zu verkünden.

Glenn Close und Billy Porter schließen sich dem Ensemble des neuen Hunger Games-Ablegers an, der zwischen dem Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes und der Hauptreihe um Katniss Everdeen angesiedelt ist. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der junge Haymitch, ursprünglich gespielt von Woody Harrelson.



Sunrise on the Reaping: Glenn Close und Billy Porter im neuen Tribute von Panem-Film

Close übernimmt den Part von Drusilla Sickle, die in Catching Fire erstmals Erwähnung fand. In Sunrise on the Reaping begleitet sie die Tribute von Distrikt 12 auf ihrem Weg in die Arena und nimmt damit die Rolle von Effie Trinket aus dem Original ein. Im Gegensatz zu Effie fällt sie jedoch eine ganze Spur gemeiner aus.

Vor der vierfache oscarnominierten Close wurde in der Gerüchteküche Harry Potter-Star Emma Thompson mit der Rolle in Verbindung gebracht. (Hier findet ihr alle weiteren wichtigen Infos zu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Wo Drusilla Sickle ist, kann Magno Stift nicht weit sein. Stift ist der Ehemann der fiesen Hungerspielenthusiastin und wird von Porter verkörpert, der u.a. aus American Horror Story und Pose bekannt ist. Im Staate Panem wird er als Designer sein Glück versuchen, was ihn gewissermaßen zum Vorläufer von Cinna aus den ersten Filmen macht.

Das Casting-Team von Sunrise on the Reaping leistet ganze Arbeit. Auf dem Papier klingt jede Besetzung wie ein Volltreffer. Schon beim vorherigen Film, The Ballad of Songbirds & Snakes, hat die Produktion überaus großes Gespür bei der Zusammenstellung des Ensembles rund um Rachel Zegler und Tom Blyth bewiesen.

Der bisherige Cast von Sunrise on the Reaping:

Wann startet Sunrise on the Reaping im Kino?

Bis der nächste Überlebenskampf auf der großen Leinwand beginnt, müssen wir uns noch einige Zeit gedulden. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping startet erst am 19. November 2026 in den deutschen Kinos. Vorerst müssen die Dreharbeiten beginnen.