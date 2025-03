Neues Fantasy-Epos von Christopher Nolan sichert sich Shogun-Star – wir verraten euch, warum er perfekt in den Film passt

Filmemacher Christopher Nolan verschifft halb Hollywood nach Marokko, wo er sein Fantasy-Epos The Odyssey dreht. Darunter ist jetzt auch ein Shogun-Serienstar.

Besetzungsgeniestreich oder Typecasting? Das muss man sich wirklich bei der jüngsten Personalie für Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung The Odyssey fragen. Der frischbesetzte, mutmaßliche Odysseus-Kollege soll nämlich von einem Serienstar gespielt werden, der schon eine ikonische Schiffsbruch-Story hinter sich hat.

Shogun-Star Cosmo Jarvis mischt in Christopher Nolans Fantasy-Odyssee mit

Die Rede ist von Shogun-Star Cosmo Jarvis, den wir in der Japan-Abenteuerserie als John Blackthorne gesehen haben, der nach einem Schiffsunglück in die Gefangenschaft von Fürst Toranaga (Hiroyuki Sanada) gerät – Sirenen waren jedoch nicht involviert. Ob er für die Nolan-Odyssee wirklich zum altgriechischen Seemann werden soll, konnte Deadline nicht in Erfahren bringen, den passenden Bart hätte der englische Schauspieler aber schon.

Überhaupt halten sich Nolan und sein The Odyssey-Team bedeckt, was die Details zum Casting angeht. Bisher wurde nur die Identität von Matt Damon als Odysseus enthüllt. Es steht jedoch nicht einmal fest, ob der auch der Fokus des Films sein wird.

Für Jarvis, der sich auch in Kostümdramen wie Lady Macbeth und Überredung blicken ließ, geht die Reise jedenfalls nach Marokko, wo aktuell im nachgebauten Troja gedreht wird. Danach geht es für weitere Dreharbeiten nach Italien, wo die Insel Favignana als Kulisse für das Nolan-Projekt dienen soll. Diese inspirierte bereits den Odyssee-Autor Homer als Inspiration für die Heimat des Zyklopen.

Ebenfalls im hochkarätigen Odyssee-Cast sind (unter anderem) Tom Holland und Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page und viele mehr.

Mehr zu The Odyssey:

Wann schippert Christopher Nolans The Odyssey auf die Kinoleinwand?

Der deutsche Filmstart von Christopher Nolans The Odyssey ist für den 16. Juli 2026 eingeplant. Falls ihr Cosmo Jarvis vorher in der Japanserie Shogun erleben wollt, findet ihr das FX-Format hierzulande bei Disney+.