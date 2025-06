Neues He-Man-Video enthüllt: So hart kämpft Hauptdarsteller Nicholas Galitzine in Masters of the Universe

He-Man-Darsteller Nicholas Galitzine hat die Macht. Er wird im kommenden Masters of the Universe-Film alles im Namen von Grayskull geben, das zeigt er uns in einem Video.

Erst vor wenigen Tagen bekamen wir das erste Bild von Masters of the Universe-Star Nicholas Galitzine als He-Man zu sehen. Der hat gerade die Dreharbeiten für den ersten Live-Action-Film über Eternias Kampf gegen Skeletor und Co. seit fast 40 Jahren abgeschlossen.

Sein Vorgänger Dolph Lundgren war immerhin schon 1987 in Masters of the Universe zu sehen, als man erstmals versuchte, die Cartoon gewordene Spielzeugreklame in einen Realfilm umzuwandeln.

Der neue He-Man zeigt uns seine Masters of the Universe-Moves

Wie sehr sich Galitzine als He-Man ins Zeug legte, zeigte uns der britische Schauspieler jüngst in einem kleinen Behind the Scenes-Video von den Proben für den Masters of the Universe-Streifen. Dabei hantiert er auch das legendäre Zauberschwert, mit dem er sich von Prinz Adam in den stärksten Helden von Eternia verwandelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kennen könntet ihr Nicholas Galitzine bisher vor allem aus romantischen Titeln wie Purple Hearts, Royal Blue oder Als du mich sahst. Vor seinem Gig als He-Man stand er bereits für den Fantasy-Film 100 Nights of Hero vor der Kamera, der sich aktuell in der Post-Production befindet.

Offizielles Promo-Material zu seinem He-Man-Film müssten in den nächsten Monaten auf uns losgelassen werden. Dann werden wir auch den restlichen Cast im Kostüm kennenlernen.

Wer spielt noch im neuen He-Man-Abenteuer mit?

Neben Fantasy-Muskelpaket Galitzine spielen unter anderem Jared Leto als Bösewicht Skeletor, Camila Mendes als Heldin Teela, Alison Brie als böse Zauberin Evil-Lyn, Idris Elba als Lieutenant Man-At-Arms und Jóhannes Haukur Jóhannesson als Fisto mit.

Gedreht wurde die Amazon MGM-Produktion von Bumblebee-Regisseur Travis Knight, der mit einem Drehbuch von Chris Butler (ParaNorman) arbeitete. Als Vorlage dienten natürlich die Actionfiguren der Marke Mattel, die in den 80er Jahren zum ikonischen Samstagmorgen-Cartoon wurden, um die Toys zu bewerben.

Wann kommen die Masters of the Universe ins Kino?

Der neue Masters of the Universe-Film mit Nicholas Galitzine und Co. kommt in ziemlich genau einem Jahr, am 5. Juni 2026, in die US-Kinos.