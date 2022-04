Herr der Ringe-Serie eifert Aragorn nach: Das Geheimnis auf dem neuen Bild erklärt

Mit zwei frischen Herr der Ringe-Bildern gibt Amazon neue Einblicke zu Figuren und wichtigen Tolkien-Waffen, die im Laufe der Fantasy-Großproduktion wichtig werden.

Amazons neue Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat zwei neue Bilder veröffentlicht und stellt darauf nicht nur neue Figuren sondern auch ein legendäres Schwert vor. Es ist zwar wohl nicht Narsil (sorry, Aragorn), hat aber doch so einiges mit der neu geschmiedeten Klinge aus der Herr der Ringe-Trilogie gemeinsam.

Neue Serien-Bilder: Amazon zeigt jetzt schon legendäres Herr der Ringe-Schwert

Auf dem ersten der zwei neuen Herr der Ringe-Bilder ist einer der jüngesten Schauspieler aus dem Cast der Herr der Ringe-Serie zu sehen. Tyroe Muhafidin erhält zusammen mit seinem ersten visuellen Mittelerde-Auftritt auch einen Figuren-Namen: Theo.

Noch spannender als das ist allerdings die Waffe, die der Junge in der rechten Hand hält: Es ist ein Schwert mit zerbrochener Klinge. Herr der Ringe-Fans werden nun natürlich sofort an das zerbrochene Schwert Narsil denken (mit dem Isildur Sauron am Ende des Zweiten Mittelerde-Zeitalters den Einen Ring vom Finger schnitt), das später für Aragorn mit dem Namen Andúril aus seinen Bruchstücken neu geschmiedet wurde.



Auf dem Bild handelt es sich allerdings um ein anderes Schwert, das bereits auf den kopflosen Charakter-Postern zur Herr der Ringe-Serie zu sehen war. Schon dort schien die Klinge aus schwarzem Meteoriten-Gestein zu bestehen und Säure-Schäden (von einem Drachenkampf mit Glaurung?) aufzuweisen. Deshalb kam, z.B. auf Reddit , die Vermutung aufkam, dass es sich hier um Tolkiens legendäres Schwert Anglachel ("Todeseisen") handeln könnte, das später als Gurthang ("Eisen des Flammensterns") neu geschmiedet wurde. Es ist auch als Mormegil ("Schwarzes Schwert") bekannt.



Anglachel wurde in Tolkiens Mythologie aus einem glühenden Stern, der vom Himmel fiel, geschmiedet. Doch das Schwert galt mit seinem besonders harten Meteor-Eisen als blutdurstig und verdorben, weil ihm der böse Geist seines Schmieds Eöl innewohnen sollte (der mit Anguirel auch ein Meteoriten-Schwert für sich selbst schmiedete). Als der Elb Túrin (Sohn des Húrin) mit Anglachel versehentlich seinen besten Freund Beleg tötete, wurde es schwarz und er ließ es zu Gurthang umschmieden, um damit Heldentaten, aber auch Morde zu vollbringen. Am Ende richtete Túrin die Klinge gegen sich selbst, worauf das Schwert zerbrach und zu ihm ins Grab gelegt wurde.

Klingen und Heilerinnen: Amazons neue Herr der Ringe-Figuren ergänzen sich

Weil Amazons Herr der Ringe-Serie trotz leichter Chronologie-Änderungen größtenteils im Zweiten Zeitalter Mittelerdes spielen soll, ist noch unklar, wie eine solch sagenumwobene Klinge aus dem Ersten Zeitalter in die Hände eines einfachen Jungen gelangen könnte. Doch da bei Tolkien viele wichtige Waffen mit Namen (wie Gandalfs Glamdrim oder Thorins Orcrist) eine lange Geschichte haben und immer wieder verschwinden und neu auftauchen, ist es wahrscheinlich, dass es sich hier nicht um irgendein Schwert handelt.

Interessant ist auch, dass Amazons zweites Bild zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (in Abgrenzung zu Theos Tötungswerkzeug) die Heilerin Bronwyn (Nazanin Boniadi) abbildet. Sie war bereits auf zwei früheren Herr der Ringe-Serien-Bildern zu sehen und soll ein geheimes Liebesverhältnis mit dem Elb Arondir (Ismael Cruz Cordova) führen. Diesmal zeigt sie sich vor der Kulisse eines Bergflusses und erinnert damit an die von den Gefährten durchwanderten malerischen neuseeländischen Landschaften.



Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



