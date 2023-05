Nicht bei Netflix oder Amazon: Heute startet schon die 3. Serie eines extrem erfolgreichen Universums, das in Deutschland kaum jemand kennt

Heute startet der neuste Eintrag eines in den USA wahnsinnig erfolgreichen Serien-Universums mit Harrison Ford und Helen Mirren. Aber keine Angst, ihr müsst dafür nicht alle Vorgänger-Serien nachholen.

Es gibt sie immer noch, die richtig starken Serien, die in den USA seit Jahren gefeiert werden und in Deutschland weiterhin komplett unter dem Radar fliegen: Mit 1923 startet heute, am 27. Mai 2023, die Star-gespickte dritte Serie des Yellowstone-Universums. Und warum der Einstieg in diese Serien-Welt bei Paramount+ * sich absolut lohnt, verraten wir hier.

Wer die Yellowstone-Serie 1923 auslässt, verpasst großes Spannungskino

Nach dem kürzlichen Start der Vorgänger-Serie 1883 (der 2. Yellowstone-Serie) entführt uns 1923 wieder, allerdings mit neuer Besetzung und zu einer neuen Zeit, in das harte Leben amerikanischer Siedler. Wer glaubt, dass Kuhzüchter in Montana Anfang des 20. Jahrhunderts ein geruhsames Leben führten, sollte sich von Jacob Dutton (Harrison Ford) und seiner Frau Cara (Helen Mirren) vom Gegenteil überzeugen lassen. Das macht gleich die erste Folge klar, wenn Fast & Furious-Star Helen Mirren mit Schrotflinte gnadenlos einen Cowboy erledigt und der Indiana Jones-Ikone in einen Hinterhalt gerät.

Paramount+ Helen Mirren in 1923

Wie schon das moderne Leben der Dutton-Familie 100 Jahre später (in Yellowstone) ist 1923 von Intrigen und ruchlose Nachbarschafts-Kämpfe geprägt. Nur so viel: Schafzüchter (Jerome Flynn aus Game of Thrones) und Landbesitzer (Timothy Dalton aus James Bond) sind nur dem Beruf nach langweilige Gesellen und bald haben selbst die hartgesottenen Duttons ernste Verluste zu beklagen.

Als spannendster Handlungsstrang in 1923 entpuppt sich allerdings Großwildjäger-Neffe Spencer Dutton (Brandon Sklenar), der in Afrika nach dem Ersten Weltkrieg den Sinn des Lebens sucht und stattdessen auf Alexandra (Julia Schlaepfer) trifft. Die Liebesgeschichte samt Überlebenskampf ist perfektes Abenteuer-Kino in Serienform und selbst wenn ihr nur für Harrison Ford gekommen seid, werdet ihr mindestens für diese zwei bis zum Ende bleiben.

Diese Serien gehören zum Yellowstone-Serien-Universum bei Paramount+

Wenn ihr noch Neulinge im Yellowstone-Universum seid, haben wir hier die gestarteten und noch kommenden Serien in der Reihenfolge ihres Erscheinens aufgeführt:

Paramount+ Serien-Universum: Yellostone, 1883, 1923

Die bereits erschienenen ersten drei Serien von Serienschöpfer Taylor Sheridan (Sicario, Wind River) können problemlos auch ohne das Vorwissen der jeweils anderen Serien des Universums geschaut werden. Am meisten Spaß macht aber durch das Wissen um spätere und frühere Figuren die chronologische Reihenfolge.

Mit 1923: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co. im Podcast

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.