Nicht bei Netflix oder Amazon: Unglaublich erfolgreiches Serien-Universum mit Intrigen wie bei Game of Thrones, das in Deutschland kaum jemand kennt

Serien-Fans, die ihr Auge auch abseits von Netflix, Disney+ und Co. streifen lassen, erhalten jetzt endlich Zugang zu einer neuen Serienwelt voller Nervenkitzel, Spannung und Familien-Intrigen à la Game of Thrones.

In der Flut neuer Serien 2022 können selbst gefeierte Neuheiten leicht untergehen, wenn sie nicht bei den etablierten großen Streaming-Diensten von Netflix, Amazon oder Disney+ laufen. Trotzdem gehört 1883 zu den besten Serien 2022 und wenn ihr bis heute noch nichts vom Yellowstone-Universum gehört hat, wird es Zeit, dass sich das ändert.

Yellowstone: Das in den USA längst gefeierte Serien-Universum kommt in Deutschland gerade erst an

In den Vereinigten Staaten läuft die Serie Yellowstone mittlerweile in ihrer 5. Staffel und ist die absolute Hit-Serie des Kabel-Senders Paramount Network. Mit dem Staffel 4-Finale wurden zuletzt Publikums-Rekorde von 11 Millionen Zuschauenden eingefahren. Die Einschaltquoten sind dauerhaft so gut, dass bereits vier dazugehörige Serien angestoßen wurden.

Schaut hier den Trailer zur 1. Staffel Yellowstone

Yellowstone - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ins Leben gerufen wurde Yellowstone von Taylor Sheridan, der nicht nur als Schauspieler (Sons of Anarchy), sondern auch als Drehbuchautor (Sicario) und Regisseur (Wind River) aktiv ist. In der Mutterserie versucht der Familienpatriarch John Dutton (Kevin Costner) seine Ranch zu halten, während die Moderne auch auf vor dem ländlichen US-Bundesstaat Montana nicht Halt macht. Seine Kinder – der mit einer Ureinwohnerin verheiratete Ex-Soldat Kayce (Luke Grimes), die so intelligente wie rücksichtslose Beth (Kelly Reilly) und der politisch ambitionierte Anwalt Jamie (Wes Bentley) – sind dabei mit ihren jeweils persönlichen Motiven nicht immer hilfreich.

Mit dem anhaltenden Erfolg der Familie Dutton auf den US-Bildschirmen baute Taylor Sheridan seine Erzählung zuletzt mit Prequel-Miniserien weiter aus, um ein ganzes Universum zu erschaffen:

Das 10-teilige 1883 kam als Familien-Vorgeschichte und atemloses Survival-Drama im Wilden Westen Anfang Dezember endlich auch nach Deutschland (zu Paramount+).

kam als Familien-Vorgeschichte und atemloses Survival-Drama im Wilden Westen Anfang Dezember endlich auch nach Deutschland (zu Paramount+). Die Miniserie 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren startete diese Woche in den USA und verhalf dem Streaming-Dienst zum Staffelauftakt zu einem neuen Rekord (7.4 Millionen Zuschauende am ersten Abend).

mit Harrison Ford und Helen Mirren startete diese Woche in den USA und verhalf dem Streaming-Dienst zum Staffelauftakt zu einem neuen (7.4 Millionen Zuschauende am ersten Abend). Mit Yellowstone: 6666 ist ein Spin-off zur texanischen Four-Sixes-Ranch aus Staffel 4 in Arbeit.

ist ein Spin-off zur texanischen Four-Sixes-Ranch aus Staffel 4 in Arbeit. Mit 1883: The Bass Reeves Story soll ein weiterer Ableger zu einer Figur aus 1883 kommen.

Nervenkitzel und Intrigen wie in Game of Thrones: Was Yellowstone und 1883 so sehenswert macht

Die Mischung aus verblüffender Ruchlosigkeit, wunderschönen Naturaufnahmen und nervenaufreibender Spannung ist in Yellowstone eine explosive Mischung. Hier erleben wir etwas ganz Eigenes, was sich am ehesten mit Serien wie Game of Thrones oder Succession vergleichen konnte. Denn auch hier werden knallharte Intrigen durch Familienbeziehungen nicht ausgebremst, sondern eher noch befeuert werden.



Paramount Yellowstone

Mit welcher Verbissenheit beispielsweise Fan-Favoritin Beth Dutton (Kelly Reilly) ihren willensschwächeren Bruder Jamie (Wes Bentley) hasst und regelmäßig mit Worten zerstört, ruft eine Gänsehaut hervor, die einer Cersei Lannister würdig ist. Dann wieder begeht eine der liebenswertesten Figuren plötzlich einen Mord und das Kartenhaus von Bündnissen und Sympathien muss neu überdacht werden. Auf diese Weise lädt der moralische Grenzgang Yellowstone mit dauerhafter Spannung auf. Auch, weil wir nie wissen, wer was als Nächstes tun wird.

Umso aufregender ist es da, dass die 140 Jahre vorher spielende Prequel-Serie 1883 tonal eine ganz andere Richtung einschlägt: Wir fiebern vom ersten Moment an mit der Dutton-Tochter Elsa (Isabel May) mit, die auf der entbehrungsreichen Suche nach unbesiedeltem Land eine Wärme und Freiheitsliebe an den Tag legt, die einfach mitreißt. Um sich mit Herz und Seele ihrem außergewöhnlichen Abenteuer durch Wirbelstürme, Feuer, Viehdiebstähle und Flussüberquerungen zu verschreiben, bedarf es nicht einmal des Yellowstone-Vorwissens, da die Serie auch für sich stehen kann.

Paramount 1883

Das Western-Genre wird in diesem Serien-Universum neu ausgelotet, denn in der Gegenwart von Yellowstone sind die Cowboys, Morde und Intrigen als Neo-Western zugleich Thriller und Familiendrama. Und im "klassischeren" Western-Setting von 1883 streift die Serie die Stereotypen vom Wilden Westen mit Revolverhelden und Ureinwohnern ab, um den Fokus stattdessen auf den Kampf eines Siedler-Trecks gegen die Naturgewalten und die menschliche Fehlbarkeit zu legen.

Deshalb lohnt sich abseits von Netflix, Amazon und Disney+ der Einsteig in die packende Welt von Yellowstone und 1883 ... von der sich hoffentlich auch in Deutschland bald herumspricht, dass kein Serien-Fan sie auslassen sollte.

Wo ihr Yellowstone und 1883 in Deutschland streamen könnt:

Podcast mit 1883: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.



