Nicht nur Rick und Michonne: Neue The Walking Dead-Serie bringt kontroverse Schurkin zurück und das erste Bild ist der Beweis

Das mit Spannung erwartete The Walking Dead-Spin-off The Ones Who Live bringt nicht nur Rick und Michonne zurück. Ein neues Bild zeigt nun die Rückkehr einer weiteren Figur.

Nach dem Ende von The Walking Dead ist die neue Ära des Zombie-Universums in vollem Gange. Schon zwei Spin-off-Serien setzten die Geschichten von Figuren wie Negan, Maggie und Daryl Dixon fort. Im nächsten Jahr werden wir endlich erfahren, was mit Rick Grimes passiert ist und ob seine Frau Michonne ihn wiederfinden kann.

Erstmals seit über 5 Jahren werden Andrew Lincoln und Danai Gurira wieder gemeinsam als Hauptdarstellende für eine The Walking Dead-Serie vor der Kamera stehen. Sie werden aber nicht die einzigen bekannten Gesichter in The Ones Who Live sein. Neben zwei vergessenen TWD-Figuren wird auch ein weiterer Charakter zurückkehren, der einst von vielen Fans gehasst wurde.

Kontroverse The Walking Dead-Figur: The Ones Who Live bringt Jadis zurück

Bereits erste Set-Fotos verrieten, dass The Ones Who Live Pollyanna McIntosh zurückbringt, die in The Walking Dead Staffel 7 bis 9 sowie dem Spin-off World Beyond als Jadis zu sehen war. Nach Melissa McBride ist McIntosh die nächste Darstellerin, die Auftritte in insgesamt drei The Walking Dead-Serien zu verzeichnen hat.

Entertainment Weekly veröffentlichte nun das erste Bild zur Rückkehr von Jadis (und ihrer markanten Frisur) in der Rick-Serie, das ihr hier sehen könnt:

In der Mutterserie haben wir Jadis (zwischenzeitlich unter dem Namen Anne) das letzte Mal vor über fünf Jahren in Staffel 9 gesehen, als sie gemeinsam mit Rick Grimes in einem Hubschrauber aus der Serienhandlung entschwand.

Die Spin-off-Serie World Beyond zeigte uns erstmals, was mit Jadis danach geschah und bettete die Rettung von Rick in einen neuen Kontext. Tatsächlich war Rick für sie nun Mittel zum Zweck. Genauer gesagt: eine Eintrittskarte in die isolierte Civic Republic.

Im Laufe der Jahre schloss sich Jadis dem Civic Republic Military an und wurde zu einer ruchlosen Militärpolizistin und Bösewichtin, welche den finsteren Zielen des CRM blind vertraut und stets zu ihrem eigenen Vorteil handelt. Es sieht also nicht so aus, als würde sie in The Ones Who Live Ricks Verbündete sein.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue Rick-Serie geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche The Walking Dead-Fans müssen aber nicht warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

