Neue The Walking Dead-Serie mit Rick bringt 2 vergessene Figuren zurück und löst endlich ein 4 Jahre altes Rätsel

Die The Walking Dead-Serie The Ones Who Live bringt 2024 nicht nur Rick Grimes und Michonne zurück. Es sind auch zwei Figuren dabei, die die meisten Fans schon vergessen haben.

Letztes Jahr wurde die Zombie-Serie The Walking Dead nach 11 Staffeln beendet. Die Geschichten zahlreicher Figuren werden jedoch mit neuen Spin-off-Serien fortgesetzt. Negan und Maggie kehrten bereits in Dead City zurück. Und der Frankreich-Ableger Daryl Dixon beschert Fans ein Wiedersehen mit Norman Reedus' Einzelgänger und Carol.

Die wohl am meisten erwartete Rückkehr erfolgt allerdings im nächsten Jahr in dem Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, das die Charaktere Rick Grimes und Michonne für ein Abenteuer wiedervereint. Ein neuer Teaser verriet nun: Zwei weitere Charaktere kehrend überraschend zurück.

Nicht nur Rick und Michonne: The Walking Dead bringt noch mehr Charaktere zurück

Mindestens fünf bekannte The Walking Dead-Gesichter werden in der neuen Serie The Ones Who Live zu sehen sein. Neben Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) ist auch Pollyanna McIntosh wieder als CRM-Soldatin Jadis zu sehen. Dazu gesellen sich zwei vergessene Charaktere: Aiden und Bailey.

AMC Aiden und Bailey

Den meisten Fans werden ihre Namen sicher nicht viel sagen. Immerhin waren sie bisher in nur einer Szene der Mutterserie zu sehen: in der 13. Folge von Staffel 10.

In der Episode Michonnes Weg verabschiedete sich Michonne vorzeitig aus The Walking Dead, um nach Rick zu suchen. In ihrer letzten Szene traf sie auf zwei verletzte Fremde, die von ihrer Gruppe getrennt wurden und um Hilfe baten.

Wie der jüngste Teaser zu The Ones Who Live verrät, wird das Duo auch in der Spin-off-Serie zu sehen sein. Diesmal hoffentlich länger als nur 30 Sekunden.

Hier könnt ihr den Teaser zur The Walking Dead-Serie The Ones Who Live schauen:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Sneak Peek (English) HD

Aiden wird von Breeda Wool verkörpert, die Serienfans aus der Stephen King-Serie Mr. Mercedes oder der Dramaserie UnREAL kennen. Ihr Mitstreiter Bailey wird von Comedian Andrew Bachelor aka King Bach gespielt, der unter anderem in dem Netflix-Horror The Babysitter und dessen Fortsetzung The Babysitter: Killer Queen zu sehen war.

The Ones Who Live wird an das Ende von Michonnes Abschieds-Episode sowie den Epilog des The Walking Dead-Finales anknüpfen. Dank der Rückkehr von Aiden und Bailey erhalten Fans in der Spin-off-Serie nach vier Jahren endlich eine Antwort auf die Frage: Welcher rätselhaften Karawane schloss sich Michonne an?

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

The Walking Dead: The Ones Who Live startet in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden.



In Deutschland wird das Rick-Spin-off bei Magenta TV zu sehen sein. Ein konkreter Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir rechnen aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung kurz nach dem US-Start im März 2024.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.