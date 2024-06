The Walking Dead-Rückkehr ist jetzt offiziell: Daryl-Serie bringt ganz besondere Figur zurück und hat endlich einen Start

Das spannendste The Walking Dead-Spin-off kehrt zurück: Daryl Dixon verkündet sein Staffel 2-Startdatum und begrüßt die zweite Hauptfigur auf ersten Bildern.

The Walking Dead: Daryl Dixon entpuppte sich letztes Jahr als aufregender The Walking Dead-Ableger, der die Zombie-Apokalypse erstmals in Europa entfesselte. Nun ist das Startdatum für Staffel 2 bekannt gegeben worden und ist gar nicht mehr so fern. Außerdem dürfen wir uns auf eine heiß ersehnte Reunion zweier Figuren aus der Mutterserie freuen.



The Walking Dead geht weiter: Daryl Dixon startet bald in Staffel 2 – mit Carol

Wie Deadline verkündet, hat der US-Sender AMC den Start der 2. Staffel von Daryl Dixon für den 29. September 2024 angesetzt. Nachdem die letzte Serie des Zombie-Franchises, The Walking Dead: The Ones Who Live, in Deutschland zeitgleich zur Ausstrahlung in den Vereinigten Staaten gesendet wurde, stehen die Chance gut, dass MagentaTV (anders als noch bei der verzögert gestarteten 1. Staffel) für Staffel 2 eine zeitnahe Veröffentlichung anstrebt.

Sogar erste Bilder zur 2. Staffel von Daryl Dixon gibt es schon, die neben Norman Reedus stolz seine langjährige Freundin Carol (Melissa McBride) als zweite Hauptfigur der Staffel vorzeigen. Die neue Runde trägt passenderweise auch den Zusatztitel "The Book of Carol".

Neben den zwei BFFs kehren auch die Figuren von Clémence Poésy (Nonne Isabelle) und Louis Puech Scigliuzzi (der potenzielle Mini-Messias Laurent) sowie Anne Charrier, Laïka Blanc-Francard, Romain Levi und Eriq Ebouaney zurück.



The Walking Dead: Worum geht es in Staffel 2 von Daryl Dixon?

Nachdem Daryl sich am Ende von Staffel 1 dazu entschieden hatte, in Frankreich zu bleiben, setzte Carol die Suche nach ihrem verschollenen Kumpel in den USA fort. In Staffel 2 hadern beide mit alten Dämonen. Derweil spitzt der Konflikt zwischen den zwei Gruppen "Pouvoir" (Macht) und der "Union de l'espoir" (Union der Hoffnung) sich auf französischem Boden zu.

Durchgesickert ist zur 2. Staffel von Daryl Dixon außerdem bereits, dass die Serie Frankreich verlassen könnte, um nach Spanien zu reisen. Vielleicht um dort auf Rick Grimes Bruder zu treffen?

Staffel 1 von Daryl Dixon streamt bei MagentaTV im Abo. Alternativ könnt ihr die 6 Folgen mittlerweile aber auch bei Amazon * kaufen.

