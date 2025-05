Nur 7 Monate nach Kinostart bei Netflix: Das große Finale eines 2-Milliarden-Superhelden-Universums

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt erstmals den letzten Teil von Tom Hardys Venom-Reihe streamen. The Last Dance ist das große Finale des Superhelden-Franchise aus einem untergegangenen Universum.

Mit der Venom-Reihe hat sich Tom Hardy ein sehr erfolgreiches Superhelden-Franchise erschaffen. Als Fotograf Eddie Brock, der sich mit dem gleichnamigen Alien-Symbionten aus dem Spider-Man-Universum herumschlagen muss, ist der Star an den Kinokassen seit 2018 durchgestartet. Weltweit hat die Reihe fast 2 Milliarden Dollar eingespielt.

Letztes Jahr im Oktober ist mit Venom: The Last Dance das Finale der Marvel-Trilogie erschienen. Falls ihr den Blockbuster noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn ab sofort im Netflix-Abo streamen.

Marvel-Finale neu bei Netflix – darum geht es in Venom: The Last Dance

Im dritten Venom-Teil, für den die bisherige Drehbuchautorin Kelly Marcel erstmals auch auf dem Regiestuhl Platz genommen hat, sind Eddie und Venom wegen Mordverdacht auf der Flucht. Während eine militärische Spezialeinheit unter der Leitung von General Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) Jagd auf sie macht, schickt der gnadenlose Symbionten-Schöpfer Knull (Andy Serkis) mehrere gefährliche Monster aus dem Universum auf die Erde. Eddie und Venom müssen sich schließlich in ein letztes Gefecht stürzen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum Venom-Finale The Last Dance:

Venom: The Last Dance - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Venom-Finale gehört zu einem untergegangenen Superhelden-Universum

Die Superhelden-Trilogie mit Tom Hardy ist Teil des sogenannten Sony's Spider-Man Universe (SSU), zu dem die folgenden sechs Filme gehören:

Gerade durch Flops wie Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter, die finanziell an den Kinokassen gescheitert sind, schlechte Kritiken bekommen haben und überwiegend zu Meme-Vorlagen geworden sind, ist das SSU langsam untergegangen. Der Kinostart von Kraven the Hunter im Dezember 2024 markierte das offizielle Ende dieses Superhelden-Universums.

Stattdessen will sich Sony zukünftig auf die Entwicklung und den Ausbau der Spider-Man-Marke fokussieren. Neben Spider-Man 4 mit Tom Holland haben das Animationssequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse und das Spin-off Spider-Noir mit Nicolas Cage höchste Priorität.

Venom: The Last Dance könnt ihr jetzt bei Netflix im Abo streamen. Hier stehen auch die ersten beiden Teile der Trilogie zur Verfügung.

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt:

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.