Nur drei Filme waren erfolgreicher bei Netflix: Die Fantasy-Überraschung des Jahres stellt weiteren Rekord auf

Netflix hat einen absoluten Überraschungserfolg gelandet. Seit über einem Monat dominiert der Fantasy-Film bereits die Netflix-Charts und nun setzt er sich in der All-Time-Liste fest.

Zu Beginn des Jahres hatte ihn noch keiner auf dem Schirm, nun ist er einer der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Der Animationsfilm KPop Demon Hunters, der aus einer Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures Animation und Netflix hervorgegangen ist, entpuppte sich als die Fantasy-Überraschung des Jahres.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat es der Film mittlerweile auf Platz 4 der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten geschafft. Damit zieht der Film vorbei an großen Titeln wie Bird Box und The Adam Project, die mit Hollywood-Stars wie Sandra Bullock und Ryan Reynolds in den Hauptrollen aufwarten. Außerdem erreicht er als erster Animationsfilm die Top 10 der erfolgreichsten Filme bei Netflix.

Die Fantasy-Überraschung KPop Demon Hunters beißt sich in den All-Time-Charts von Netflix fest

KPop Demon Hunters erzählt die Geschichte von Rumi und ihrer Girlgroup Huntrix, die neben ihrem Leben als Popstars die Menschheit vor Dämonen schützen müssen. Die Dämonen dienen alle dem Herrscher Gwi-Ma der den Dämon Jinu und seine Boygroup in die Welt der Menschen schickt, um das Dämonenjäger-Trio rund um Rumi zu schwächen. Was folgt, ist ein aufregendes Fantasy-Abenteuer.

Hier könnt ihr den Trailer zu KPop Demon Hunters schauen:

KPop Demon Hunters - Trailer (English) HD

Neben der abgefahrenen Handlung bringt KPop Demon Hunters weitere Eigenschaften mit, welche für einen popkulturellen Erfolg sprechen. Seien es die eingängigen Songs oder der berühmte Voice-Cast, der neben Hollywood-Gesichtern wie Ken Jeong und Daniel Dae Kim mit Arden Cho und Hyo-Seop Ahn auch echte Musik-Stars beinhaltet.

Eine Liebesgeschichte zwischen Gut und Böse hat bislang auch noch keiner Teenie-Geschichte geschadet. Nach diesem Erfolg dürfen sich die Fans bereits auf zwei Fortsetzungen sowie eine enorme Erweiterung des Universums freuen. In Hollywood-Kreisen ist bereits davon die Rede, dass sich Netflix mit KPop Demon Hunters sein eigenes Frozen (aka Disneys Milliarden-Hit Die Eiskönigin) geschaffen hat.

Die erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten:

Wo und wie kann man KPop Demon Hunters sehen?

KPop Demon Hunters befindet sich seit dem 20. Juni 2025 auf der Streaming-Plattform Netflix. Wenn ihr dort ein Abo habt, könnt ihr direkt mit dem Streamen loslegen.