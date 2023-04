Original-lizensiertes Edel-Lichtschwert von Hasbro zum halben Preis: So günstig war die Star Wars-Waffe von Leia Organa noch nie

Die "Black Series" steht für extrem hochwertiges Star Wars-Merch. Das Leia Organa Elite FX Lichtschwert ist da keine Ausnahme. Es ist unfassbar echt und äußerst detailliert. Bei Amazon bekommt ihr es jetzt zum Tiefstpreis.

Das Star Wars-Fieber scheint nicht abzuflauen. Erst kürzlich wurde die neue Superschurkin des heiß erwarteten Serieablegers Star Wars: Ahsoka enthüllt. Die meisten Star Wars-Fans haben sicherlich schon davon geträumt, irgendwann ihr eigenes Lichtschwert in den Händen zu halten. Bei Amazon bekommt ihr jetzt Leia Organas Lichtschwert, das zum ersten Mal in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers vorkommt, zum Hammerpreis. Mit 169,50 Euro zahlt ihr nur die Hälfte zur unverbindlichen Preisempfehlung von 356,99 Euro.

Leia Organa Elite FX: Eindrucksvolle Licht- und Soundeffekte

Mit knapp über einem Meter Länge und einem schicken Präsentationsständer macht das Luxus-Lichtschwert von Hasbro einiges her. Die blaue Klinge ist sogar abnehmbar, so kann das Schwert mit oder ohne Klinge präsentiert werden. Gerade die Klinge hat aber auch einiges zu bieten. Hasbro kombiniert hier moderne LED-Lichter mit Soundeffekten, um das ultimative Star Wars-Feeling hervorzurufen. Durch einen Knopf am Griff werden zusätzliche Soundeffekte wie die Abwehr eines Blasters oder das Schmelzen der Klinge aktiviert.

Süße Animatronic Baby Yoda-Puppee bewegt sich und plappert wie das Original

Wenn ihr es etwas friedlicher angehen möchtet oder etwas für die kleinen Star Wars-Fans sucht, dann solltet ihr euch die Baby Yoda Animatronic-Puppe ansehen. Sie hat zahlreiche Soundeffekte aus The Mandalorian und bewegt sich dazu durch elektrische Motoren unglaublich realistisch. Bei Amazon bekommt ihr sie derzeit 24 Prozent unter UVP und zahlt 64,99 Euro.

Es gibt so viel neues Futter für Star Wars Fans:

Grogu alias Baby Yoda wird bald seinen ersten Auftritt auf der großen Leinwand haben. Natürlich ist der Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) auch wieder mit von der Partie. Wenn ihr mehr zu The Mandalorian erfahren wollt, zum Beispiel wie die vierte Staffel des Serien-Hits weitergeht, dann haben wir alle Infos für euch in diesem Artikel gesammelt. Und alle wichtigen Facts zum neuen Kinofilm Star Wars 10 erfahrt ihr hier.

