Oscar 2021: Der Live-Blog mit allen Highlights der Verleihung

Heute Nacht werden die Oscars 2021 verliehen und niemand weiß, was auf uns zukommt. Im Live-Blog der 93. Academy Awards begleiten wir die Höhen und Tiefen der Verleihung.

Der Erdnussvorrat wurde aufgestockt und der Schwarztee wartet sehnsüchtig aufs heiße Wasser. Denn heute Nacht werden zum 93. Mal die Academy Awards verliehen. Hier bei Moviepilot begleite ich die Oscar-Verleihung 2021 im Live-Blog.

Welche Stars sind vor Ort in der Union Station? Wird Netflix den ersten Oscar für den Besten Film ergattern? Ganz zu schweigen von der alles, wirklich alles entscheidenden Frage der Verleihung: Wie wird sich Steven Gätjen am roten Teppich dieser außergewöhnlichen Verleihung schlagen?

Die Oscars im TV und im Live-Blog bei Moviepilot

ProSieben zeigt die Red Carpet-Berichterstattung in der Nacht vom 25. auf den 26. April ab 00:40 Uhr.

Ab 02:00 Uhr wird die Oscar-Verleihung live bei ProSieben übertragen.

Der Live-Blog zur Verleihung beginnt ab 00:40 Uhr



Alle Nominierungen für den Oscar 2021 in der Übersicht

Oscar 2021: Alle Sieger und weitere Highlights im Live-Blog

Hier im Live-Blog lest ihr, wer bei den Academy Awards gewinnt, welche Memes (aus Versehen) das Licht der Welt erblicken und welche skurrilen Wendungen diese Verleihung sonst so nimmt.



So spannend war der Oscar nämlich schon lange nicht mehr und das liegt nicht zuletzt daran, dass niemand weiß, wie die Verleihung dieses Jahr aussehen wird. Ausgestattet mit einem Corona-konformen Hygienekonzept, finden die Oscars größtenteils in der historischen Union Station in Los Angeles statt, also einem Bahnhof. Macht euch also gefasst auf zahlreiche mittelgute Zug-Metaphern, Witze über Oscar-Schwarzfahrer, Abstellgleise und dergleichen.

Nomadland ist der Favorit, aber Netflix ist nicht zu unterschätzen

Freut euch aber vor allem auf eine spannende Verleihung. Mit Nomadland hat derzeit ein dokumentarisch angehauchtes Drama die Favoriten-Rolle inne. Netflix' Justizdrama The Trial of the Chicago 7 oder die Einwanderergeschichte Minari - Wo wir Wurzeln schlagen könnten dem Film noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die Parasite-Sensation im vergangenen Jahr hat nämlich gezeigt, dass die Vorhersage der Oscars längst nicht mehr so einfach ist wie noch vor ein paar Jahren.

Mein persönlicher Favorit, der packende Thriller Judas and the Black Messiah, hat zwar eher geringe Chancen auf den Hauptpreis. Die Oscars haben anno 2021 dank ihrer verlängerten Saison und der sich wandelnden Demografie der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (A.M.P.A.S.) trotzdem das Zeug zur goldenen Wundertüte. Wer da nicht live dabei ist, ist selber schuld (oder schläft gern aus).

Wir lesen uns hier ab 00:40 Uhr!