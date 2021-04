Der wichtigste Filmpreis: Wenn ihr nur eine Oscar-Verleihung in eurem Leben schaut, dann diese

Dieses Wochenende erwartet uns eine einzigartige Oscar-Verleihung. Den Oscar 2021 sollten sich nämlich selbst Academy Awards-Muffel nicht entgehen lassen.

Über die Oscars wird dieses Jahr gefühlt so wenig geredet wie selten. Die favorisierten Filme sind vergleichsweise klein und die Fragezeichen über dem Ablauf der Show in der Nacht von Sonntag auf Montag umso größer.

Dadurch wird die Verleihung des geriatrischen Nackedeis aus Gold aber auch so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Wenn ihr nur eine Oscar-Verleihung in eurem Leben schaut, dann diese.

Die Oscar-Verleihung 2021 wird eine einzigartige Show

In vielerlei Hinsicht ist die Oscar-Verleihung 2021 schon einzigartig, bevor der erste Star die Bühne betreten hat. Das hat ein paar einfache Gründe:

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Show zwei Monate später statt und zwar in der Nacht vom 25. auf den 26. April.

Die Oscar-Kampagnen folgen wegen der Pandemie zum Teil anderen Spielregeln .

. Der Pool der Filme wurde wegen verschobenen Kinostarts ausgedünnt.

wurde wegen verschobenen Kinostarts ausgedünnt. Die Show wird auf Grund des Hygiene-Konzepts ganz anders aussehen als sonst.

Diese Oscar-Saison steckt nämlich voller Unsicherheit

Normalerweise werden die Monate vor der Verleihung von Oscar-Kampagnen dominiert, die mit Millionen-Budgets um Wählerstimmen heischen. Manche Filme schießen nach der Premiere in der Gunst der Beobachtenden wie Ikarus zur Sonne und fallen wieder, bevor die ersten Golden Globe-Wähler*innen bestochen wurden. Andere straucheln, weil Stars in Interviews verbal entgleisen oder Skandale lanciert werden.

Auf diese Schlammschlachten müssen wir dieses Jahr größtenteils verzichten. Andererseits eröffnen die hygienischen Einschränkungen der Kampagnen aber auch viel Unsicherheit. Und wenn eine Oscar-Saison etwas braucht, dann Unsicherheit. Zum Beispiel darüber, wie viel Werbung bei den Wähler*innen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (A.M.P.A.S.) wirklich ankommt, wenn auf gemeinsame Partys, Screenings und andere Schmuse-Events verzichtet werden muss.

Minari Wo wir Wurzeln schlagen - Trailer (Deutsch) HD

Erweist sich der Zwang der Videokonferenzen als Gleichmacher in den sonst teuren Kampagnen? Immerhin muss man die Filmschaffenden nicht mehr von Q&A zu Q&A fliegen. Oder wird die digitale Distanz der Webcams zum Fallstrick im Werben um die Aufmerksamkeit?

Der Gigant Netflix steht im Schatten von kleineren Filmen bei den Academy Awards

Das unübersehbare Hindernis für die Einschaltquoten der Oscars sind allerdings nicht die Kampagnen, sondern deren Filme. Auf Grund der vielfach geschlossenen Kinos fanden einige bisher nur ein kleines Publikum. Darunter sind der Favorit Nomadland von Chloé Zhao und Emerald Fennells ungewöhnlicher Rape & Revenge-Film Promising Young Woman.

Ob die Verfügbarkeit zum Trumpf von Streaming-Dienst Netflix wird, der mit Mank und The Trial of the Chicago 7 im Rennen um den Besten Film ist? Bislang stehlen jedenfalls kleinere und divers besetzte Filme den Giganten das Scheinwerferlicht.

Bei der koreanisch-amerikanischen Geschichte Minari - Wo wir Wurzeln schlagen, dem Tatsachen-Thriller Judas and the Black Messiah oder der schwarzen Komödie Promising Young Woman ist durchaus fraglich, wie weit sie in einem normalen Oscar-Jahr gekommen wären.

Judas and the Black Messiah - Trailer (English) HD

Gingen 2020 nämlich noch vier Beiträge mit einem Budget von über 90 Millionen Dollar ins Rennen um den Besten Film, kostet der teuerste Film dieses Jahr nur 35 Millionen (Trial of the Chicago 7). Der größte Film des vergangenen Jahres, Tenet von Christopher Nolan, spielt nur eine Nebenrolle. Im Fokus der Oscars stehen kleine und mittelgroße Filme, die bei den Hollywood-Studios nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Schon die Nominierungen zeichnen sich durch zahlreiche Neuheiten aus

Das ausgedünnte Feld führt indes auch zu mehreren begrüßenswerten Einträgen in die Oscar-Geschichtsbücher, darunter:

Die erste asiatische Frau im Rennen um den Regie-Oscar (Chloé Zhao).

im Rennen um den Regie-Oscar (Chloé Zhao). Die erste Regisseurin mit einer Nominierung für ihr Debüt (Emerald Fennell).

Das erste Mal, dass zwei Frauen im selben Jahr Regie-Nominierungen erhalten.

Der erste muslimische Schauspieler unter den Besten Hauptdarstellern (Riz Ahmed).

unter den Besten Hauptdarstellern (Riz Ahmed). Der erste asiatisch-amerikanische Schauspieler unter den Besten Hauptdarstellern (Steven Yeun).

Die am meisten nominierte schwarze Schauspielerin der Oscar-Geschichte (Viola Davis).

Diese Verleihung ist drauf und dran, absolut einmalig auszusehen, auch nach 93 Jahren Academy Awards-Geschichte - und das nicht nur auf Grund der Vielfalt im Nominierten-Pool.

Die Oscars werden entweder eine Katastrophe oder großartig - aber auf jeden Fall interessant

Zu guter Letzt ist da nämlich die Frage, wie ein von Stars und Glamour lebendes Event im Kontext der COVID-19-Pandemie aussieht. Andere Preisverleihungen wie die Golden Globes nahmen die Webcam zu Hilfe. Video-Calls sind bei den Oscars 2021 jedoch verboten.

Das ist eine Vorgabe des Produzententeams um Steven Soderbergh, Stacey Sher und Jesse Collins. Die Oscars 2021 werden:

Ein Event mit Anwesenheitspflicht in der historischen Union Station in Los Angeles.

in der historischen Union Station in Los Angeles. Ausgestattet mit weiteren Show-Elementen, die im Dolby Theatre umgesetzt werden.

Mit der Union Station erwartet uns eine luftige neue Location und eine ungewohnte Inszenierung. Ocean's Eleven-Regisseur Steven Soberbergh verspricht für die Verleihung eine Oscar-Show, die "wie ein Film gedreht wird, nicht wie eine TV-Show, mit 24 Frames pro Sekunde, Widescreen mit kinotauglichen Einstellungen". (Quelle: Deadline )

Promising Young Woman - Trailer (Deutsch) HD

Es ist also durchaus vorstellbar, dass der Oscar 2021 in einer peinlichen Vollkatastrophe endet, einem Experiment in Fremdscham. Oder Sonntagnacht erwartet uns eine außergewöhnlich intime Verleihung eines Preises, der in den vergangenen Jahren verzweifelt nach einer zeitgemäßen Weiterentwicklung gesucht hat. Was, wenn er sie ausgerechnet in diesem Jahr findet? Eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt alles vorstellbar für die Show. Alles außer Langeweile.

Wann wird die Oscar-Verleihung im TV ausgestrahlt und wann beginnt der Live-Blog?

ProSieben strahlt die Oscar-Verleihung 2021 auch dieses Jahr in Deutschland aus. Dabei müssen wir glücklicherweise nicht auf den Red Carpet-Interviewer unseres Vertrauens verzichten: Steven Gätjen gehört zu einem von nur 8 (!) internationalen Kamerateams, die live vor Ort vom roten Teppich berichten.

Der Red Carpet-Countdown startet in der Nacht vom 25. auf den 26. April ab 00:40 Uhr und die Verleihung der 93. Academy Awards wird dann ab 02:00 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.

Moviepilot ist auch dieses Jahr mit dabei vorm Fernseher. Der Live-Blog zur Oscar-Verleihung beginnt ebenfalls ab 00:40 Uhr, um diese historische Angelegenheit und Stevens tiefschürfende Fragen für die Ewigkeit festzuhalten.

Werdet ihr euch dieses Jahr die Oscar-Verleihung anschauen?