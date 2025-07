Pedro Pascal lacht MCU-Kollegen aus, weil er Marvel-Geheimnisse verriet: "Hast du Ärger bekommen?"

Vor dem Kinostart keine Film-Geheimnisse zu verraten, ist bei Marvel sehr wichtig. Ein Avengers 5-Star verplapperte sich offenbar trotzdem – und seinen MCU-Kollegen Pedro Pascal amüsiert es.

Marvel hat seine Ohren überall. Welcher Star nach einem MCU-Dreh Szenen ausplaudert, bekommt die Konsequenzen zu spüren: Tom Holland etwa bekam eine Zeit lang einen Aufpasser zur Seite gestellt, damit er in sich in Interviews nicht verplapperte. Das hätte Alan Cumming vielleicht auch gebraucht: Offenbar verriet er den Inhalt einer Avengers 5: Doomsday-Szene. Man kann seinem Kollegen Pedro Pascal die Schadenfreude ansehen.

Pedro Pascals Marvel-Kollege bekam den Zorn seines Publizisten zu spüren

Kürzlich war die Hauptbesetzung von The Fantastic Four: First Steps bei der Talkshow Jimmy Kimmel Live eingeladen, die an diesem Abend der Marvel-Veteran Alan Cumming (X-Men) moderierte. Cumming soll auch im kommenden Avengers 5 wieder eine Rolle spielen. Auf die Frage, ob es schwierig sei, die Marvel-Geheimnisse für sich zu behalten, reagierte der Cast schadenfroh:

Pedro Pascal: Witzig, dass ausgerechnet du das fragst.

Ebon Moss-Bachrach [lacht]: Ja, findest du es denn schwierig?

Pedro Pascal [zum Publikum]: Den größten Leak, den wir hatten, hat unser Moderator verursacht.

Wie Comic Book Movie aus einem Gespräch mit Buzzfeed UK zitiert, hat Cumming offenbar den Inhalt einer Szene aus Avengers 5 ausgeplaudert. Er sagte:

Ich spiele wieder Nightcrawler und übte gestern Stunts für eine Kampfszene. Ich fragte: 'Gegen wen kämpfe ich denn?' – 'Du schlägst Pedro Pascal auf den Kopf.' Ich konnte es nicht glauben.

Cummings Worte lassen es so wirken, als kämpfe seine Figur in Avengers 5 gegen Pascals Fantastic Four-Mitglied und künftigen Avengers-Anführer Reed Richards. Allerdings räumte Pascal bei Jimmy Kimmel Live daraufhin ein, dass eher das Gegenteil der Fall sei.

Alan Cumming: Aber stimmt es überhaupt, was ich gesagt habe? Hattest du in diesem Film einen Kampf mit mir?

Pedro Pascal: Alan und ich hatten nie einen Kampf.

Was genau an Cummings "Leak" dran ist oder wie die Äußerungen der beiden Stars zu verstehen sind, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Tatsache ist, dass Cummings loses Mundwerk Konsequenzen hatte. "Hast du Ärger bekommen?", fragt ihn Pascal, und sein Kollege antwortet: "Mein Publizist rief mich an. Der Zorn deines Publizisten ist kein Zorn, den du auf dich ziehen willst."

Wann kommen The Fantastic Four: First Steps und Avengers 5 ins Kino?

The Fantastic Four: First Steps läuft am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos an. Avengers 5: Doomsday wird erst am 16. Dezember 2026 starten.