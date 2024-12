PlutoTV beschenkt euch zu Weihnachten mit Meisterwerken von Steven Spielberg und Stanley Kubrick gratis im Stream ‒ und gibt euch die Chance auf tolle Preise [Anzeige]

Bei PlutoTV findet ihr zu Weihnachten das beste Filmprogramm für die Feiertage. Streamt kostenlos Meisterwerke und erhaltet die Chance, in der letzten Advents-Verlosung zu gewinnen.

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und das bedeutet für viele freie Zeit – egal ob mit der Familie, Freund:innen oder allein. Unabhängig von der Gesellschaft steht fest: Was nach (veganem) Gänsebraten und Kartoffelsalat nicht fehlen darf, ist das perfekte Unterhaltungsprogramm. Bei PluoTV soll es euch in diesem Jahr daran nicht mangeln.

Denn auf dem gemeinsamen Sender von PlutoTV und Moviepilot könnt ihr an den Feiertagen Meisterwerke von Steven Spielberg, Stanley Kubrick und Yorgos Lanthimos streamen – und zwar gratis. Dazu habt ihr die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Streamt kostenlos Meisterwerke bei Moviepilot TV mit PlutoTV und gewinnt spannende Preise

PlutoTV verlost an jedem Adventssonntag neue Preise, die im Zeichen ihres reichhaltigen Weihnachtsprogrammes stehen, das Filme, Serien, Musik, Unterhaltung und Sport umfasst. Für den vierten Advent hat der Streamingdienst ein ganz besonderes Geschenk für euch unter den Weihnachtsbaum gelegt, bei dem vor allem Action- und Sport-Fans auf ihre Kosten kommen.

So gibt es bei PlutoTV ein tolles BVB-Paket zu gewinnen, das zwei Schals von Borussia Dortmund umfasst, sowie zwei Tickets für das Saisonspiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am 10. Januar 2025. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nur auf folgenden Instagram-Post von PlutoTV klicken und den Anweisungen folgen – schon habt ihr die Chance, zu gewinnen!

Filme von Steven Spielberg und Stanley Kubrick zu Weihnachten bei PlutoTV streamen

Beim Spezialsender Moviepilot TV mit PlutoTV erwarten euch immer wieder besondere Highlights der Filmgeschichte. Denn hier werden nur Filme gezeigt, die eine gute Bewertung bei der Moviepilot-Community erhalten haben. Zu Weihnachten hat der Streamer ein paar Meisterwerke im Gepäck, die von einigen der größten Regie-Stars aller Zeiten stammen.

Am 24. Dezember könnt ihr den Heiligen Abend mit niemand geringerem als Steven Spielberg ausklingen lassen. Der Meisterregisseur, dem wir große Kriegsdramen wie Schindlers Liste und Gefährten verdanken, hat 1980 die Kriegssatire 1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood? in die Kinos gebracht.

Dabei versammelte er Stars wie John Belushi, Dan Aykroyd und Lorraine Gray vor der Kamera, die Los Angeles nach dem Angriff auf Pearl Harbour vor einem an der Küste auftauchenden U-Boot retten wollen. Die Moviepilot-Community bewertet den Film mit 6,4 von 10 Punkten. Ihr könnt den Spielberg-Klassiker am 24. Dezember um 20:15 Uhr auf Moviepilot TV mit PlutoTV gratis streamen.

Der erste Weihnachtsfeiertag geht nicht weniger klassisch und humorvoll weiter. Am 25. Dezember erwartet euch mit Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben eines der Meisterwerke von Uhrwerk Orange- und 2001-Regisseur Stanley Kubrick.

Peter Sellers, George C. Scott und Sterling Hayden geben hier Akteure in der Hochphase des Kalten Krieges, die die Welt vor einer nuklearen Apokalypse zu retten versuchen. Die Moviepilot-Community bewertet Kubricks Klassiker mit starken 7,8 von 10 Punkten. Ihr könnt den Film am 1. Weihnachtstag um 20:15 Uhr auf Moviepilot TV mit PlutoTV kostenlos streamen.

Doch auch zwischen den Jahren beliefert euch PlutoTV noch mit großartigen Filmen und dem perfekten Nach-Weihnachtsprogramm. So könnt ihr euch am 28. Dezember gemeinsam mit Yorgos Lanthimos auf den anstehenden Jahreswechsel einstimmen. Der Regisseur, der dieses Jahr mit Filmen wie Poor Things und Kinds of Kindness in den Kinos begeisterte, lieferte mit The Lobster 2016 eines seiner besten Werke ab.

In einer alternativen, nahen Zukunft werden alleinstehende Menschen darin in ein Hotel gepfercht, um ein:e Partner:in zu finden. Auf skurrile Suche nach Liebe gehen dabei Stars wie Colin Farrell, Léa Seydoux, Rachel Weisz, John C. Reilly und Ben Whishaw. Der Film wird von der Moviepilot-Community mit 7 von 10 Punkten bewertet. Ihr könnt euch The Lobster am 28. Dezember um 22:00 Uhr auf Moviepilot TV mit PlutoTV anschauen.

Und sollte euch das noch nicht reichen, warten auf Moviepilot TV Filme von Fritz Lang, Francis Ford Coppola und Billy Wilder auf euch ‒ und das natürlich, wie immer bei PlutoTV, vollkommen kostenlos. Worauf wartet ihr also noch?

Auf PlutoTV streamt nicht nur an Weihnachten Filme und Serien vollkommen kostenlos

PlutoTV ist ein werbefinanzierter Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Ganz nach dem Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Wenn ihr einen Fernseher, ein Handy, Tablet oder einen Rechner habt, könnt ihr sofort loslegen. Ihr könnt PlutoTV direkt über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphones aufrufen.

PlutoTV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Formate und Genres abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen. Ihr wollt den ganzen Tag Die Nanny schauen? Dann könnt ihr bei PlutoTV jederzeit einschalten ‒ und wenn ihr lieber Star Trek oder Community schauen wollt, auch.

Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei PlutoTV einen On Demand-Bereich. Dessen Auswahl an Filmen und Serien wird laufend aktualisiert. Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.

Mit PlutoTV verbringt ihr die schönste Zeit des Jahres mit einem abwechslungsreichen Filmprogramm!