Quentin Tarantino plante eines seiner größten Meisterwerke als Serie – aber ein Kult-Regisseur fand die Idee richtig doof

Quentin Tarantino wollte einen seiner besten Filme als Miniserie veröffentlichen. Aber nachdem Kultregisseur Luc Besson die Idee kritisierte, verwarf er den Gedanken wieder.

Quentin Tarantino ist einer der größten Kinoliebhaber des Planeten. Umso erstaunlicher ist es, dass er ausgerechnet sein Meisterwerk Inglourious Basterds zwischenzeitlich als Miniserie veröffentlichen wollte. Zum Glück

Quentin Tarantino krempelte Meisterwerk nach Luc Bessons Kritik um

Inglourious Basterds dreht sich um eine Spezialtruppe alliierter Kämpfer unter Lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt), die im Zweiten Weltkrieg hinter feindlichen Linien Nazis töten soll. Der Film verbindet viele unterschiedliche Handlungslinien und sprudelt vor Ideen über. Dementsprechend überfordert war Tarantino anfangs mit seinem Drehbuch. In Robert Rodriguez' Doku-Serie The Director's Chair erklärte er:

[Das Drehbuch zu] Inglourious Basterds wurde ein endloser Prozess. Ich konnte mit dem Schreiben nicht aufhören. Ich hatte schon 100 Seiten und es war kein Ende in Sicht. Es war so groß und unhandlich, dass ich es als Miniserie drehen wollte. Das war wirklich mein Plan.

Das hält unser Kollege Yves von Inglourious Basterds:

Dieser Film hat mich verändert: INGLOURIOUS BASTERDS | Quentin Tarantino Rewatch

Tarantinos Idee schaffte es allerdings nicht an Luc Besson vorbei. Der französische Kultregisseur war vom Gedanken an eine Minisere überhaupt nicht beeindruckt. Tarantino erinnerte sich in The Late Show with Craig Ferguson :

Luc [Besson] meinte nur: 'Ach, ich weiß nicht.' Ich fragte ihn, warum. Und er sagte: 'Du bist einer der wenigen Regisseure, wegen denen ich das Haus verlassen will, um mir deine Filme anzusehen. Und jetzt muss ich da Jahre drauf warten [, weil du zuerste eine Serie veröffentlichst]? Ich bin ein bisschen enttäuscht.' Und Penner [wie er], die sagen etwas, das du dann nicht mehr aus dem Kopf kriegst.

Dementsprechend gab sich Tarantino einen Ruck und kürzte das Inglourious Basterds-Drehbuch auf Spielfilmlänge herunter. Wer also die Kinofassung des Meisterwerks liebt, kann sich bei Luc Besson bedanken.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.