Quentin Tarantinos teuerster Film wurde auch sein erfolgreichster: Er spielte fast eine halbe Milliarde ein

Manchmal muss man wirklich erstmal Geld ausgeben, um Geld verdienen zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist der finanziell erfolreichste Quentin Tarantino-Film.

Quentin Tarantino hat je nach Zählweise schon neun bis zehn Filme veröffentlicht. Aber wisst ihr auch, welches sein teuerster Film ist? Er stellt gleichzeitig auch den Film dar, der letzten Endes am meisten Geld in die Kassen gespült hat – insgesamt stolze 449 Millionen US-Dollar.

Quentin Tarantinos erfolgreichste Filme – wenn es ums Geld geht

Erfolg lässt sich bekanntermaßen nicht nur finanziell bemessen. Ohne Reservoir Dogs hätte Quentin Tarantino beispielsweise wohl kaum Pulp Fiction drehen können, der den Regisseur und Drehbuchautor letztlich international bekannt gemacht und ihm sämtliche Türen geöffnet hat.

Aber beide Filme verblassen im direkten Vergleich zu späteren Tarantino-Werken, wenn wir uns die blanken Zahlen ansehen. Reservoir Dogs hat beispielsweise gerade einmal knapp 3 Millionen Dollar eingespielt, bei Pulp Fiction waren es immerhin schon 212,9.

Dazwischen liegen Filme wie Death Proof, der bei einem Budget von um die 30 Millionen und einem Einspielergebnis von 31 laut Collider schon als Flop bezeichnet werden kann (die Zahlen findet ihr sonst natürlich auch immer bei The Numbers ):

Django Unchained ist mit knapp 450 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Er setzt sich auch sehr deutlich von den später erschienenen Once Upon a Time In Hollywood und The Hateful Eight ab.

Wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, euch nochmal den einen oder anderen Tarantino-Streifen zu Gemüte zu führen, haben wir gute Nachrichten für euch: Fünf seiner Filme könnt ihr komplett kostenlos streamen und das war noch nicht einmal alles.

Django Unchained ist gleichzeitig auch der teuerste Film, den Quentin Tarantino jemals gedreht hat

Wie beispielsweise Screen Rant schön übersichtlich aufgelistet hat, haben sich die Quentin Tarantino-Filme im Lauf der Zeit grob gesagt stetig gesteigert, was das Budget angeht. Auch wenn es mit The Hateful Eight und vor allem eben Django Unchained natürlich auch Ausnahmen gibt.

Mehr News zu Quentin Tarantino:

Letzterer hat beispielsweise rund 100 Millionen US-Dollar verschlungen. Ein großer Teil des Geldes dürfte für die Gage von Schauspielern wie Leonardo DiCaprio oder Jamie Foxx draufgegangen sein. Aber eine komplette Plantage niederzubrennen, ist bestimmt auch nicht gerade billig.