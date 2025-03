Resident Evil kehrt mit Horror-Genie zurück – jetzt ist endlich klar, wann

Resident Evil gehört zu den beliebtesten Horror-Franchises überhaupt. Jetzt hat der nächste Film ein US-Startdatum. Und verspricht Fans eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Raccoon City muss jeder Horror-Fan kennen. Von dem Zombie-verseuchten Städtchen als Schauplatz der Resident Evil-Reihe aus hat sich ein erfolgreiches Franchise als Videospiel und Kino-Reihe entwickelt. Und ein Ende ist nicht abzusehen: Das Resident Evil Reboot ist gerade das heißeste Projekt in Hollywood. Und jetzt ist klar, wann es kommt.

Horror-Regisseur will Resident Evil-Reboot zu den Anfängen zurückbringen

Wie Deadline berichtet, haben die Produzenten bei Sony jetzt ein US-Startdatum festgelegt: Am 18. September 2026 soll das Reboot dort erscheinen. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Möglicherweise wird der Film, wie seine Kinovorgänger, hierzulande einen Tag früher veröffentlicht, also am 17. September 2026.

Viel ist über das Reboot bisher noch nicht bekannt, aber eine Meldung treibt Horror-Fans schon jetzt um: Auch dem Regiestuhl hat Zach Cregger Platz genommen, der vor 2 Jahren mit Barbarian und seinem Mega-Twist Millionen überraschte.

Schaut hier den englischen Trailer zu Barbarian:

Barbarian - Trailer (English) HD

Gerade Veteranen des Franchise wird sein Ansatz gefallen: Laut Bericht wird sich das Reboot stärker als bisher auf den Horror-Aspekt der ersten Spiele beziehen. Die Kino-Reihe von Paul W.S. Anderson, die 2002 mit Resident Evil begonnen hat, entwickelte sich für viele Fans zuletzt eher in Richtung Sci-Fi-Action.

Nach sechs Teilen der Anderson-Reihe und dem gescheiterten Reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City versuchte sich Netflix 2022 an einer Neuauflage in Form einer Serie. Bereits nach einer Woche kratzte sie an einem Negativrekord.

Schaut hier den Trailer zur Resident Evil-Serie:

Resident Evil - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der erste Teil der Resident Evil-Spielereihe erschien 1996. Die Reihe, die im japanischen Original den Titel Biohazard trägt, ist seitdem um diverse Videospiel-Sequels, Filme, und Bücher gewachsen und gilt als eines der erfolgreichsten Horror-Franchises weltweit. Als Erfinder gelten Shinji Mikami und Tokuro Fujiwara.