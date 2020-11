Rick in The Walking Dead: World Beyond? Das Ratespiel hat ein Ende

Wird Rick Grimes in der 2. Staffel des Spin-off The Walking Dead: World Beyond einen Auftritt haben? Franchise-Chef Scott Gimple gibt auf diese Frage nun eine endgültige Antwort.

Seit dem Ausstieg von Andrew Lincoln aus The Walking Dead wird mehr über Rick Grimes geredet als je zuvor. Denn das finale Schicksal von Rick bleibt bis zum Erscheinen des angekündigten The Walking Dead-Films ungelöst.

Mit der Serie The Walking Dead: World Beyond startete in diesem Jahr ein Spin-off, das zahlreiche Hinweise zu Ricks Verbleib versteckt. Von Rick selbst fehlt aber jede Spur. Das wird sich auch in Staffel 2 nicht ändern.

The Walking Dead: World Beyond - Rick wird nicht in Staffel 2 auftreten

Der starke Fokus von World Beyond auf die geheime Organisation der Civic Republic ließ Fans auf einen kleinen Auftritt von Rick hoffen - immerhin befindet er sich in den Fängen dieser gefährlichen Gemeinschaft. Im Interview mit Comicbook.com beendet Franchise-Chef Scott Gimple nun das Ratespiel ein für alle Mal und nimmt den Fans jede Hoffnung.

Ich denke, die Leute können die Serie schauen und eine Menge über die Mythologie lernen, in die Rick verwickelt ist. Und sie sehen vielleicht sogar Orte, an denen Rick war. Aber er wird nicht plötzlich auftauchen.

Im Video: Welche ist die beste Staffel von The Walking Dead?

Wir ranken alle THE WALKING DEAD Staffeln | Ranking

Obwohl Rick Grimes nicht in Person auftritt, erfahren wir in World Beyond dennoch von Folge zu Folge mehr über die Welt, in der er nun lebt. Hier ein kleiner Überblick über die vielen Hinweise auf Ricks Leben in der Civic Republic:

Wann kommt der The Walking Dead-Film mit Rick Grimes?

In Staffel 2 von The Walking Dead: World Beyond werden wir noch mehr über die Civic Republic und das CRM erfahren. Allerdings fokussiert sich das Spin-off voraussichtlich nur auf das Geschehen um eine kleine. Prominente Figuren wie Rick Grimes, Jadis und eventuell auch Heath befinden sich aber wohl im Hauptsitz der Organisation an einem unbekannten Ort.

Ursprünglich wurde eine ganze Filmtrilogie über Rick Grimes' Abenteuer in der Welt der Civic Republic angekündigt. Mittlerweile ist vorerst nur noch von einem Film die Rede, dessen Produktion sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Noch gibt es keine Aussagen zu einem ungefähren Starttermin.

© AMC The Walking Dead: Rick Grimes

Die Hauptserie The Walking Dead wird 2022 mit der 11. Staffel ihren Abschluss finden. Es ist durchaus möglich, dass der The Walking Dead-Film im Anschluss an das Serienfinale erscheinen wird.

Mit dem Ende von The Walking Dead wird das Franchise aber noch lange zu keinem finalen Abschluss kommen. Neben einem Rick-Film werden voraussichtlich 2023 ein Carol- und Daryl Spin-off sowie die Anthologieserie Tales of the Walking Dead das TWD-Universum in eine neue Ära führen.

