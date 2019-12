Riesenflop Cats: Musical-Film droht bis zu 100 Millionen Dollar Verlust

Nach ihrem enttäuschenden Kinostart gilt die Musicalverfilmung Cats bereits als Flop an den Kinokassen. Wie hoch der Verlust ausfallen könnte, zeigen neue Berichte.

Gerade einmal 6,5 Millionen US-Dollar spielte Cats an seinem Debütwochenende in Nordamerika (USA und Kanada) ein. Nach rund zwei Wochen beläuft sich der weltweite Kinoumsatz der teils vernichtend aufgenommenen Musicalverfilmung auf 38 Millionen Dollar. Damit gilt der starbesetzte Streifen von Les Miserables-Regisseur Tom Hooper bereits jetzt als großer Flop an den Kinokassen.

Nun sind konkrete Zahlen aufgetaucht, die das Ausmaß der Cats-Misere zeigen. Es droht ein Verlust im dreistelligen Millionenbereich.

So viel Verlust könnte Cats an den Kinokassen machen

So berichtet Variety in Berufung auf hochrangige Angestellte konkurrierender Studios, dass Cats insgesamt bis zu 100 Millionen Dollar am globalen Box Office verlieren könnte. Universal Pictures steht hinter der Adaption des gleichnamigen Andrew Lloyd Webber-Musicals.

Der Film kostete demnach allein 100 Millionen Dollar in der Produktion. Hinzu kommen Werbekosten und Vertriebsgebühren zwischen 95 und 100 Millionen Dollar, heißt es weiter.

Unterdessen errechnet Deadline, dass Cats mindestens 71 Millionen Dollar verlieren könnte - gemäß dem Fall, dass der Film 100 Millionen Dollar weltweit einspielen sollte. Die Produktionskosten beziffert die Seite hierbei auf 90 Millionen Dollar, etwa 115 Millionen Dollar wurden der Berechnung zufolge für das Marketing ausgegeben.

Dem Bericht nach könnte Cats mindestens 155 Millionen Dollar Umsatz durch Leihgebühren in Kinos, Ausstrahlungsrechte fürs Fernsehen und den globalen Heimunterhaltungsmarkt inklusive Streaming einnehmen. Gemeinsam mit den Werbeaufwendungen betragen die Heimkinokosten insgesamt etwa 226 Millionen Dollar.

Es ist allerdings fraglich, ob der u.a. mit Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen und Francesca Hayward besetzte Film überhaupt die 100 Millionen Dollar-Hürde nehmen wird. Der erhoffte Schub über die Weihnachtstage blieb aus. Laut Variety erwarten rivalisierende Studiomitarbeiter weniger als 30 Millionen Dollar an Einnahmen in den USA.

Nach Katastrophen-Start: Cats verbessert die schlechten Effekte

Da es Cats auch außerhalb Nordamerikas (derzeit gut 20 Millionen Dollar) bisher nicht gelungen ist, ein größeres Publikum anzuziehen, sieht es düster aus für die Londoner Katzen.

Was ist eure Meinung zu Cats?