Riesige Sci-Fi-Reihe soll nach 30 Jahren neu gestartet werden: Ein Trick von Star Wars könnte helfen

Die Sci-Fi-Reihe Stargate soll kommendes Jahr mit einem neuen Film wiederbelebt werden. Einer der Co-Schöpfer der damaligen TV-Serie beneidet Star Wars um seine neue Technologie.

Das Stargate-Franchise bietet wie Star Trek die Erforschung fremder Welten, bringt anders als die Sci-Fi-Konkurrenz aber auch altägyptische Ästhetik via Ancient Aliens unter. Mit einem brandneuen Film vom Originalregisseur Roland Emmerich soll das umfassende Universum kommendes Jahr neugestartet werden.

Neben dem Emmerich-Film ist das Franchise vor allem für seine Sci-Fi-Militärserie Stargate SG-1 bekannt, die ab 1997 zehn Staffeln lang lief. Während eines AMAs auf Reddit erinnerte sich Co-Creator Brad Wright vor zwei Jahren an die Dreharbeiten und betonte, wie viel einfacher es Serien wie The Mandalorian es heute haben.

Fremde Welten einfach gemach: So viel leichter hat Star Wars es heute als ältere Sci-Fi-Serien

Ein Fan fragte nach der damaligen Herausforderung, bei relativ knappem Budget fremde Welten zu erschaffen, die im Fall der Stargate-Serie noch on location gedreht wurden. Wrights Antwort:

Ja, es wurde immer schwieriger und frustrierender, in die Wälder von British Columbia zu gehen und so zu tun, als wäre es ein anderer Planet. Besonders, weil Vancouver in die weiten Plätze, die wir verwendeten, hineinwuchs. Videowände, wie sie sie in der Star Wars-Serie benutzen, würden heutzutage einen großen Unterschied machen.

Die Rede ist hier von der StageCraft genannten LED-Technologie, mit der virtuelle Szenerien für den Dreh auf eine physische Hintergrundwand geworfen werden. Die Effekt-Spezialisten von Industrial Light & Magic erklärten in diesem Video, wie diese bahnbrechende Innovation genau funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Einsatz kam die flexible Technologie aber nicht nur in Star Wars-Serien. Auch Our Flag Means Death, Doctor Who und Percy Jackson: Die Serie oder Filme wie The Batman und Die Fabelmans machten schon von ihr gebrauch. Sie hat aufgrund ihres speziellen Looks auch ihre Kritiker:innen, die Vorzuge gegenüber anderen Praktiken wie Draußen-Drehs und Greenscreens liegen aber auf der Hand.

Podcast: The Acolyte zeigt Star Wars von einer ganz neuen Seite

Die neueste Star Wars-Serie bei Disney+ taucht als düsterer Mystery-Thriller tief in die Jedi-Vergangenheit ein. Aber lohnt sich The Acolyte auch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Acolyte spielt 100 Jahre vor Episode I und betritt damit Live-Action-Neuland. Wir sprechen sowohl über die unerwarteten Ansätze, mit denen sich die Star Wars-Serie von den bisherigen Disney+ Ausflügen abhebt und diskutieren, ob Jedi wirklich so heldenhaft sind wie gedacht.