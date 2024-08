Riesige Überraschung: Nach 17 Jahren geht eine der besten Zombie-Reihen weiter und es kommen sogar 2 (!) neue Filme

Der Horror-Thriller 28 Days Later gilt als eine der besten Zombie-Filme überhaupt. Im nächsten Jahr wird die Reihe mit einer 3. Film fortgesetzt. Und das ist noch nicht alles.

28 Jahre hat es zum Glück nicht gedauert, auch wenn es der Titel vermuten lässt. Mit 28 Years Later wird die 2002 von Danny Boyles Genre-Meilenstein 28 Days Later begonnene Zombie-Saga nach einer Pause von 17 Jahren mit einem 3. Film im kommenden Jahr fortgesetzt. Jetzt wurde überraschend verkündet, dass die Horror-Reihe danach definitiv weitergeht: Teil 4 wird schon gedreht!

Nach 28 Years Later bekommt die Zombie-Reihe direkt einen 4. Teil

28 Days Later ist einer der definierenden Zombie-Filme dieses Jahrtausends. Der von Regisseur Danny Boyle in rauen, wackeligen Bildern eingefangene Überlebenskampf gegen rasende Infizierte auf Londons Straßen gilt als wegweisend für die Wiederbelebung des Zombie-Genres der frühen 2000er. Fünf Jahre später folgte mit 28 Weeks Later eine Fortsetzung, für die allerdings Juan Carlos Fresnadillo auf dem Regiestuhl Platz nahm.

20th Century Studios Cillian Murphy in 28 Days Later

Schon im kommenden Jahr wird die Reihe um einen 3. Teil erweitert, der wieder von Danny Boyle inszeniert wird. Das Drehbuch wird erneut von Alex Garland beigesteuert. 28 Years Later wartet mit einer namhaften Besetzung rund um Aaron Taylor-Johnson (The Fall Guy), Jodie Comer (The Bikeriders), Jack O'Connell (Back to Black) und Ralph Fiennes (The Menu) auf. Zudem kehrt Oscarpreisträger Cillian Murphy (Oppenheimer) ganze 23 Jahre nach seinem Auftritt im Original nochmal als Jim zurück.

Wie THR berichtet, ist das aber noch längst nicht alles. Es war bereits bekannt, dass 28 Years Later der Auftakt einer neuen Zombie-Trilogie werden könnte. Jetzt werden diese Pläne konkreter. Nachdem die Produktion von 28 Years Later erst kürzlich im Juli beendet wurde, starteten am 19. August 2024 jetzt schon die Dreharbeiten zur nächsten Fortsetzung, wie Produzent Andrew Macdonald auf dem Edinburgh International Film Festival verriet.

Das Drehbuch zu 28 Years Later: Part II stammt erneut von Alex Garland. Die Inszenierung wird hingegen von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta übernommen. Zur Handlung und Besetzung der Fortsetzung ist noch nichts bekannt.

Wann kommt 28 Years Later ins Kino?

Sony bringt die Horror-Fortsetzung 28 Years Later am 19. Juni 2025 in die deutschen Kinos. Wann das darauffolgende Kapitel der Zombie-Saga startet, ist aktuell noch nicht bekannt.