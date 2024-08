Ringe der Macht-Star hatte panische Angst, dass sein Kostüm die Geburt seines Kindes ruiniert – und euch wäre es genauso gegangen

Herr der Ringe-Star Charlie Vickers sprach kurz vor dem Start der 2. Staffel von Die Ringe der Macht von seinem größten Angstfaktor beim Dreh: Saurons neuen Elben-Ohren.

Die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie startet nächste Woche bei Amazon Prime. Die große Fantasy-Rückkehr wird diesmal einen starken Fokus auf den in Staffel 1 enthüllten Bösewicht Sauron legen, der nun alles daran setzt, sich Mittelerde mit den titelgebenden Ringen der Macht zu unterwerfen. Als Gestaltwandler zeigte der Schurke in Trailern bereits seinen neuen Look. Für seinen Darsteller wurde diese optische Veränderung durch die Elben-Ohren allerdings zum Problem. (Achtung, Spoiler zu Staffel 1.)

Geburtspanik und Elben-Ohren: Herr der Ringe-Angst des Sauron-Stars ist völlig nachvollziehbar

Sauron ist in der Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht blond, blauäugig und spitzohrig. Aus Galadriels Wegbegleiter, Fake-König Halbrand, wird nun J.R.R. Tolkiens verführerischer Gestaltwandler Annatar. Sein neues Aussehen samt Elben-Ohren brachte Bösewichts-Darsteller Charlie Vickers als angehenden Vater während der Staffel 2-Dreharbeiten allerdings ordentlich ins Schwitzen, wie er Jimmy Fallon (via Fandomwire ) verriet:

Amazon Sauron (Charlie Vickers) in Staffel 2 von Die Ringe der Macht

Es ist schon eine andere Erfahrung, einen Elb zu spielen. Pro Ohr braucht man in der Maske 45 Minuten, das sind also anderthalb Stunden mehr, die für Make-up draufgehen. Der ganze Prozess in der Maske dauerte für mich drei Stunden und Schauspieler reden ständig darüber, wie lange das Anlegen solcher Elemente braucht. Aber niemand redet darüber, wie lange das Ablegen dauert. – Für mich war es eine Stunde!

Das war ziemlich angsteinflößend, weil meine Frau im neunten Monat schwanger war. Und ich habe mich jeden Tag auf diese Weise verkleidet. Ich hatte also Panik davor, dass ich [zur Geburt meines Kindes] als Elb ins Krankenhaus fahren müsste. Als Sauron.

Dieser Fall trat glücklicherweise nicht ein und Charlie Vickers konnte ohne Elben-Ohren Vater werden. Weder erschreckte er seine Ärzte, noch blamierte er sich mit dem Fantasy-Look in der realen Welt oder spoilerte noch vor der Veröffentlichung des ersten Trailers mit blondem Annatar seinen Sauron 2.0.

Wann genau startet Staffel 2 der Herr der Ringe Serie?

Am Donnerstag, dem 29. August 2024, kehrt die Herr der Ringe-Serie zu Amazon Prime zurück. Zum Start von Staffel 2 kommen dann 9 Uhr morgens gleich 3 Folgen auf einmal. Die restlichen der insgesamt 8 Episoden werden anschließend wöchentlich veröffentlicht.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.