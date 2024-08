Heavy-Metal-Troll in Mittelerde: Herr der Ringe-Serie verrät zu Staffel 2 jetzt schon jede Menge Spoiler per Soundtrack

Die 2. Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht teast drei Wochen vor Start durch die Veröffentlichung der Soundtrack-Titelliste schon wichtige Handlungsdetails – wie einen Metal-singenden Troll.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet in wenigen Wochen bei Amazon Prime. Nachdem die Fantasy-Rückkehr sich lange zu Details bezüglich Staffel 2 bedeckt hielt, die über Saurons Aufstieg mit den titelgebenden Ringen hinausging, klärt nun die Trackliste des Soundtracks so manches neues Detail. Weiterlesen auf eigene Gefahr. Gewarnt sei außerdem vor den Heavy-Metal-Schreien von singenden Trollen.



Herr der Ringe-Soundtrack spoilert Staffel 2 von Die Ringe der Macht mit Musik

Wie schon in Staffel 1 erschafft erneut Film- und Serien-Komponist Bear McCreary (The Walking Dead) die Musik zur zweiten Staffel der Herr der Ringe-Serie. Amazon verkündete jüngst schon die Soundtrack-Liste der neuen Instrumentalstücke und Songs. Manche Titel der kommenden Lieder nehmen dabei bereits Ereignisse und Figuren aus Mittelerde vorweg, über die bisher nur gerüchteweise spekuliert worden war. Hier findet ihr die Trackliste samt Hinweisen, was die einzelnen Songs verraten. Unter den 25 Stücken finden sich bisher neun Lieder mit Gesang:

1. Old Tom Bombadil (feat. Rufus Wainwright) – die bereits auf Bildern enthüllte Tolkien-Legende wird zum Lehrmeister es Fremden

– die bereits auf Bildern enthüllte Tolkien-Legende wird zum Lehrmeister es Fremden 2. Rhûn (feat. The Mystery of the Bulgarian Voices) – ist das sagenumwobene Ödland im Osten Mittelerdes, in das Nori und der Fremde für ihre Sternenkonstellation reisen

– ist das sagenumwobene Ödland im Osten Mittelerdes, in das Nori und der Fremde für ihre Sternenkonstellation reisen 3. Life in the Canyon – könnte auf die neue Hobbit-Vorform der "Starren" (engl. Stoors) verweisen, die auf ersten Bildern in einer Schlucht zu sehen sind

– könnte auf die neue Hobbit-Vorform der "Starren" (engl. Stoors) verweisen, die auf in einer Schlucht zu sehen sind 4. Golden Leaves (feat. Benjamin Walker) – die "goldenen Blätter Lindons" fielen in Staffel 1, nun gibt es offenbar eine neue Entwicklung zum Baum-Sterben und Elben-Verblassen

– die "goldenen Blätter Lindons" fielen in Staffel 1, nun gibt es offenbar eine neue Entwicklung zum Baum-Sterben und Elben-Verblassen 5. Cirdan's Perfection – die neue Figur des bärtigen Elben Círdan wird für die Handlung so wichtig, dass er ein eigenes Stück verdient

– die neue Figur des bärtigen Elben Círdan wird für die Handlung so wichtig, dass er ein eigenes Stück verdient 6. Stone Singers (feat. Sophia Nomvete) – offenbar bekommt Durins Zwergenfrau Disa weitere Steinsänger:innen an die Seite, um dem Berg seine Geheimnisse zu entlocken

– offenbar bekommt Durins Zwergenfrau Disa weitere Steinsänger:innen an die Seite, um dem Berg seine Geheimnisse zu entlocken 7. Sandstorm at the Well – der Trailer zeigte den Fremden bereits im Auge eines Wüstensturm an einem Brunnen; Naturkatastrophe oder magisches Eigenverschulden?

– der Trailer zeigte den Fremden bereits im Auge eines Wüstensturm an einem Brunnen; Naturkatastrophe oder magisches Eigenverschulden? 8. Eregion – ist die Elbenstadt, in der Celebrimbor in Staffel 1 seine Schmiede errichtet hat

– ist die Elbenstadt, in der Celebrimbor in Staffel 1 seine Schmiede errichtet hat 9. Emissary at the Forge – hmm, wer könnte wohl der Sendbote an ebendieser Schmiede sein? Vielleicht eine gewisse frischgebackene Blondine?

– hmm, wer könnte wohl der Sendbote an ebendieser Schmiede sein? Vielleicht eine gewisse frischgebackene Blondine? 10. Shelob – Riesenspinne Kankra ist wirklich zurück, wenn auch etwas kleiner, wie der Trailer zeigt

– Riesenspinne Kankra ist wirklich zurück, wenn auch etwas kleiner, wie der Trailer zeigt 11. The Pyre (feat. Raya Yarbrough) – klingt fast schon wie eine Bestätigung, dass Bronwyns Leiche nach Nazanin Boniadis Ausstieg auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird

– klingt fast schon wie eine Bestätigung, dass Bronwyns Leiche nach Nazanin Boniadis Ausstieg auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird 12. Estrid – war als neue Figur schon auf Bilder mit Isildur und Arondir zu sehen und hat trotz Handfesseln im Trailer offenbar eine tragende Rolle mit eigenem musikalischen Thema (vermutlich mit Schauspielerin Nia Towle als Love Interest von Isildur)

Amazon Ringe der Macht Staffel 2: Isildur & Estrid

13. The Great Eagle – die Adler sind zurück, wie der Trailer auf Númenor zeigte ... und wird wohl bald die Diskussionen um ihre Rolle in Mittelerde neu anheizen

– die Adler sind zurück, wie der Trailer auf Númenor zeigte ... und wird wohl bald die Diskussionen um ihre Rolle in Mittelerde neu anheizen 14. The River-daughter (feat. Raya Yarbrough) – während Tom Bombadil schon enthüllt wurde, verweist dieser Track wohl auf seine Frau Goldbeere, die bei Tolkien auch "Tochter des Flusses" genannt wird

– während Tom Bombadil schon enthüllt wurde, verweist dieser Track wohl auf seine Frau Goldbeere, die bei Tolkien auch "Tochter des Flusses" genannt wird 15. Barrow-wights – wer noch Zweifel über die neuen Geister-Gestalten hatte: es sind tatsächlich Grabunholde

– wer noch Zweifel über die neuen Geister-Gestalten hatte: es sind tatsächlich Grabunholde 16. Forgiveness Takes an Age – "Vergebung dauert ein Zeitalter" ist ein Satz, der im Trailer von den Ents bzw. Entfrauen gesprochen wird

– "Vergebung dauert ein Zeitalter" ist ein Satz, der im Trailer von den Ents bzw. Entfrauen gesprochen wird 17. Candles on the Tide (feat. Clydene Jackson) – Kerzen auf dem Wasser: Zeremonie oder Seebestattung?

– Kerzen auf dem Wasser: Zeremonie oder Seebestattung? 18. Army of Orcs – Adar züchtet fleißig seine Ork-Armee in Mordor weiter

– Adar züchtet fleißig seine Ork-Armee in Mordor weiter 19. The Last Ballad of Damrod (feat. Jens Kidman) – der Hügeltroll bekommt einen Heavy-Metal-Song, mehr dazu weiter unten

– der Hügeltroll bekommt einen Heavy-Metal-Song, mehr dazu weiter unten 20. Battle for Eregion – nach langjährigen Vermutungen ist jetzt offiziell klar, dass es sich bei dem 2 Folgen langen Kampf um Tolkiens Schlacht von Eregion handelt

– nach langjährigen Vermutungen ist jetzt offiziell klar, dass es sich bei dem 2 Folgen langen Kampf um Tolkiens Schlacht von Eregion handelt 21. Durin’s Bane – der Balrog war schon im langen Trailer zu sehen und ein eigener Song suggeriert, dass sein Auftritt diesmal größer als in Staffel 1 ausfällt

– der Balrog war schon im langen Trailer zu sehen und ein eigener Song suggeriert, dass sein Auftritt diesmal größer als in Staffel 1 ausfällt 22. Last Temptation – die Ringe führen ihre Träger:innen in Versuchung und verändern sie, die "letzte Versuchung" klingt fatal für so manche Figur

– die Ringe führen ihre Träger:innen in Versuchung und verändern sie, die "letzte Versuchung" klingt fatal für so manche Figur 23. The Staff – bei dem "Stab" kann es sich eigentlich nur um einen zauberhaften Wanderstock für den Fremden handeln, der in Staffel 2 seinen Namen erhalten wird

– bei dem "Stab" kann es sich eigentlich nur um einen zauberhaften Wanderstock für den Fremden handeln, der in Staffel 2 seinen Namen erhalten wird 24. Old Tom Bombadil Reprise (feat. Rory Kinnear and Daniel Weyman) – Tom Bombadil ist offenbar wichtig genug, um seinen Song zweimal singen zu dürfen

– Tom Bombadil ist offenbar wichtig genug, um seinen Song zweimal singen zu dürfen 25. The Sun Yet Shines – trotz versprochener düsterer 2. Staffel steht am Ende des Soundtracks ein Lichtblick: dass die Sonne noch immer scheint

Der erste veröffentlichte Herr der Ringe-Song von Staffel 2 ist das Heavy Metal-Lied eines blutrünstigen Trolls

Nachdem ein Bild des Hügeltrolls Damrod die neue Figur schon als Hommage an eine Breaking Bad-Figur einführte, bekommt das Monstrum nun auch seinen eigenen Song. Jens Kidman, Sänger der schwedischen Extreme-Metal-Band Meshugga sang – oder schrie – das Lied The Last Ballad of Damrod ein, das nun als erster Track bereits vorab veröffentlicht wurde. Hier könnt ihr es euch anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Name Damrod heißt laut Tolkien-Übersetzung so viel wie "Metal-Hammer", was zur Art des gewählten Heavy-Metal-Musikstils passt. Damrod wird wohl in der Schlacht von Eregion auf der Seite von Adar und seinen Orks wüten. Im Liedtext singt der Troll unter anderem von seiner einsamen Existenz, brechenden (Drachen-)Knochen und seiner generellen Blutlust, als das Schlachthorn ihn in den Kampf ruft.

Unklar ist, ob der Song innerhalb der Episodenhandlung zu hören sein wird, also vom Troll Damrod selbst vorgetragen wird, oder ob er lediglich den Abspann einer Episode untermalt. So bedrohlich das neue Herr der Ringe-Lied auch klingt: Dass es die "letzte" Ballade des Trolls ist, deutet darauf hin, dass der übermächtige Gegner am Ende der 2. Staffel Die Ringe der Macht zu Fall gebracht wird.

Wann erscheint Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie und wann kommt der Soundtrack?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am Donnerstag, dem 29. August 2024 mit Folge 1 von Staffel 2 bei Amazon Prime *. Alles weitere Wissenswerte zu den neuen Episoden findet ihr im Überblick zu Staffel 2.

Der Soundtrack zur 2. Staffel wird bereits eine Woche vor Serienstart veröffentlicht: am Freitag, dem 23. August 2024.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.