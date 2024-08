Ringe der Macht-Überraschung: Staffel 2 startet mit Länge eines Herr der Ringe-Films und die genaue Uhrzeit steht auch schon fest

Endlich ist der exakte Herr der Ringe-Serienstart von Staffel 2 samt Uhrzeit bekannt und für Staunen sorgt auch die Folgenanzahl zum Auftakt von Die Ringe der Macht.

Nach dem epischen finalen Trailer von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht befinden wir uns auf der Zielgeraden zum Staffel 2-Start. Nun wurde auch die genaue Uhrzeit der Rückkehr bekannt, zusammen mit der verblüffenden Folgen-Anzahl, mit der das Mittelerde-Wiedersehen stattfindet.

Amazon-Überraschung: 3 Folgen kommen zum Start von Die Ringe der Macht Staffel 2

Lange herrschte Unklarheit, wie viele Folgen Prime Video zum Staffel-Start von Season 2 auf einmal herausbringen würde. Die Fanseite Fellowship of Fans verkündete jetzt (und Amazon bestätigte die Information gegenüber Moviepilot): Drei Episoden auf einen Schlag erwarten uns zur Serien-Rückkehr am 29. August 2024. Die übrigen der insgesamt acht Episoden kommen danach wöchentlich. Staffel 1 war vor zwei Jahren nur mit zwei Folgen auf einmal gestartet.



Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Sauron in Staffel 2 (Charlie Vickers)

Da die bisherigen Episoden von Die Ringe der Macht auf eine Länge von zirka einer Stunde pro Folge kommen, bedeutet das bei drei Folgen eine Laufzeit von drei Stunden zum Auftakt von Staffel 2. Das entspricht der Länge von Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Außerdem steht jetzt die genaue Startzeit der neuen Season fest, die Tolkien-Fans nahelegt, jetzt schon mal Urlaub für besagten Donnerstag zu beantragen – zumindest wenn ihr die drei neuen Episoden sofort sehen wollt.

Um wie viel Uhr startet die Herr der Ringe-Serie bei Amazon in Staffel 2?

Laut FoF ist die genaue Start-Uhrzeit von Die Ringe der Macht Staffel 2 nun bekannt und findet weltweit parallel statt. Um Mitternacht PDT (Pacific Daylight Time, also der amerikanischen Zeit an der Westküste) und 7 Uhr morgens GMT (Greenwich Mean Time, also Londoner Zeit) veröffentlicht Amazon die drei neuen Folgen bei Prime Video *. Das entspricht einer Uhrzeit von 9 Uhr morgens deutscher Zeit am Donnerstag, dem 29. August 2024.

Alles Wichtige zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht, in welcher der titelgebende Herr der Ringe-Bösewicht Sauron seinen Herrschaftsanspruch über Mittelerde mit dem Schmieden weiterer Ringe vorantreibt, könnt ihr an anderer Stelle gesammelt nachlesen.

Podcast-Vorschau: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.