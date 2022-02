Robert Downey Jr.'s Marvel-Reunion wird viele Fans verwirren

Robert Downey Jr. feiert eine Reunion mit einem Marvel-Kollegen. Dessen Identität wird allerdings einige MCU-Fans stutzig machen.

MCU-Fans vergießen wegen Iron Mans Ende in Avengers 4: Endgame immer noch bittere Tränen. Da hilft es nicht, dass Darsteller Robert Downey Jr. statt Marvel erstmal andere Reunions vorzieht. Jetzt traf sich der Schauspieler allerdings doch mit einem Kollegen aus dem Superhelden-Universum. An dessen Leinwand-Auftritt dürften sich aber viele Fans gar nicht erinnern.

Robert Downey Jrs. Marvel-Wandertag wird MCU-Fans irritieren

Die kleine Reunion zeigte Robert Downey Jr.. jetzt auf Instagram: Dort ist er beim Wandern mit dem Schauspiel-Kollegen James D'Arcy zu sehen. "Tony [Stark] und O.G. [Original Gangster] Jarvis gehen wandern", kommentierte der Darsteller das Bild. Das wird allerdings einige Marvel-Fans stutzig machen: Sie assoziieren den Namen Jarvis vor allem mit Star Paul Bettany.

Denn der hatte Iron Mans/Tony Starks hochintelligentem Betriebssystem J.A.R.V.I.S., das sich nie in körperlicher Form manifestiert, bisher auf Englisch seine Stimme geliehen. Bettanys Verdienste von Iron Man bis zu den Avengers zu ignorieren und einfach irgendeinen anderen Typen "OG Jarvis" zu nennen, mag daher seltsam scheinen. Doch es macht Sinn.

Denn D'Arcy war nie mit Starks A.I.-Oberfläche verbandelt, sondern spielte in der Serie Marvel's Agent Carter wie auch in Avengers: Endgame dessen Vorlage: den Butler von Tonys Vater Howard Stark, Edwin Jarvis. Ihn also als das "Original" zu bezeichnen, ergibt durchaus Sinn. Und auch D'Arcys Verdienste sind bei ganzen 18 Episoden voller Weltenretterei plus einem kurzen Leinwandauftritt absolut erwähnenswert.

Bettany, der darüber hinaus ja auch als Vision im MCU auftrat, dürfte seinem Namensvetter die Erwähnung und den Wanderausflug also vollends gönnen. Nur die MCU-Fans werden vom Ausmaß der kleinen Instagram-Reunion enttäuscht sein: Sie wünschen sich weiterhin einen Wandertag Richtung Iron Man-Rückkehr.

Was haltet ihr von Robert Downey Jrs. Ausflug mit James D'Arcy?