Tom Cruise als Iron Man in Doctor Strange 2: Was hinter dem bizarren Gerücht steckt

Angeblich sehen wir Tom Cruise im kommenden Marvel-Film Doctor Strange 2 als Iron Man. Wir sind dem absurden Gerücht nachgegangen und auf Abgründe gestoßen.

Falls ihr gerade öfter Tom Cruises Kopf auf Iron Mans Körper seht: Keine Sorge, euch geht es gut! Das einzige, was hier durchdreht, ist wie immer das Internet. Seit Sonntag verbreitet sich das Gerücht, Tom Cruise werde als Iron Man in Doctor Strange 2 auftreten.

Ich habe mich durch die dubiosen Quellen gegraben und werde euch erklären, was hinter der Geschichte steckt. Und warum es zunächst plausibel wirkt, aber zu 99,99 Prozent falsch ist. Wir werden ein wenig über Gerüchtemechaniken in der Marvel-Leaker-Szene reden und zwischendurch gibt es als Belohnung überraschend gute Fan-Art von Tom Cruise mit Tony Stark-Bart.

1. Wo das Gerücht "Tom Cruise spielt Iron Man in Doctor Strange 2" herkommt

Vollständig zurückdatieren lässt sich der Ursprung des Tom Cruise/Tony Stark-Gerüchts nicht. Wir hörten davon, als im September 2020 der bekannte Leaker Daniel Richtman die wilde Geschichte in die Welt setzte. Die Grundlage: Doctor Strange 2 spielt im Multiversum. Der Titel In the Multiverse of Madness verrät es. Tom Cruise, so das Gedankenspiel, würde als Tony Stark-Variante aus einem Parallel-Universum einen Gastauftritt in dem Film absolvieren.

Denn Cruise ist das vielleicht berühmteste Fast-Casting des MCU. Jahrelang versuchte Marvel den Mission Impossible-Star in den Iron Man-Anzug zu zwängen. Bis es 2008 doch Robert Downey Jr. wurde.

Vor kurzem dann die Auffrischung des Gerüchts: Erst behauptete dieser Instagram-Post ohne jegliche Angabe von Quellen, von dem anstehenden Doc Strange-Cameo "gehört" zu haben. Gleichzeitig haben wir hier die erste versprochene Fan-Art:



Zudem ist scheinbar dieser Reddit-Post verantwortlich dafür, dass die Schlagwörter "Tom Cruise Doctor Strange 2" seit Tagen Top-Positionen in den Twitter-Trends erreichen. Er dient als Grundlage für etliche Gerüchte-Artikel . Der Autor oder die Autorin gibt an, bei einer Test-Vorstellung von Doc Strange 2 anwesend gewesen zu sein. Und er listet seine größten "Enthüllungen" auf. Darunter auch der angebliche Auftritt von Tom Cruise als Iron Man.

Ein beeindruckendes "Tom Cruise als Iron Man"-Deep-Fake-Video

2. Warum das Gerücht "Tom Cruise spielt Iron Man in Doctor Strange 2" wohl eher nicht stimmt

Es gibt Gerüchte und es gibt dünne Gerüchte. Die Reddit-Moderator:innen markierten den tausendfach gelikten Beitrag als "definitely fake but lol". Die wirren, unbelegten Ausführungen hätten für die Red Flag genügt. Aber der oder die Poster:in reicherte den Text offenbar laufend mit neuen Erkenntnissen aus den Kommentaren an, was seiner Glaubwürdigkeit absolut keinen Gefallen tat.

Das hätten wir abgehakt. Die bekannten Quellen sind fake oder haltlos. Bleibt das Cruise-Gerücht an sich. Interessanterweise hatte erst am 14. Januar, also 2 Tage vor dem Instagram-Post, die anerkannte Insiderin und Leakerin Grace Randolph die Cruise-Gerüchte klar zurückgewiesen. Solche Leak-Post sind normalerweise auch weit weg von einem stichfesten Beleg, aber in diesem Fall vergleichsweise seriöse Quellen.

Denn wir bewegen uns in einem Gerüchtestrudel, in dem Bilder wie diese ernsthaft als Beweis für den Tom Cruise-Auftritt akzeptiert werden. Bei Twitter tun das sehr, sehr viele Menschen, obwohl ich hier eher Kevin von den Backstreet Boys sehe als Tom Cruise.

Das Gerücht können wir fast im Bereich der Fabel ansiedeln. Warum findet es trotzdem so viel Wiederhall?`

3. Was Spider-Man: No Way Home mit dem Gerüchte-Chaos zu tun hat und warum selbst der arme Hugh Jackman da mit reingezogen wird

Die Gerüchteküche kocht über und es gibt tausende Köche und Köchinnen. Rückblickend auf die MCU-Geschichte werden wir irgendwann von der Zeit v. Sp. N.W.H. (vor Spider-Man: No Way Home) und n. Sp. N.W.H. (nach Spider-Man: No Way Home) sprechen.

Noch eine "Tom Cruise als Iron Man"-Fan-Art



Vor Spider-Man: No Way Home hätte man vermeintlichen Leaks wie dem oben keine ernsthafte Beachtung geschenkt. Nach Spider-Man: No Way Home wirken selbst die schwachsinnigsten Posts glatt vernünftig. Wenngleich sie einer näheren Prüfung nicht mal annähernd standhalten. In einer Welt, in der Andrew Garfield und Tobey Maguire als Spider-Men zurückkehren können, ist eben alles möglich.

Spider-Man: No Way Home hat die Büchse der Pandora geöffnet. Gerüchteweise treten im direkten No Way Home-Nachfolger Doc Strange 2 Hugh Jackman als Wolverine, Sophie Turner als ihr X-Men-Charakter Jean Grey und John Krasinski als Fantastic Four-Anführer Reed Richards auf.

Was da wirklich dran ist? Schwer zu sagen. Aber es lässt sich gerade problemlos behaupten. Vielleicht landet man mit einem bizarren, erfundenen Gerücht am Ende sogar einen Treffer.

