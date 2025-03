Robert Pattinson hat die Wartezeit auf The Batman 2 langsam selbst satt: "Werde der verdammt alte Batman sein"

Der geplante Kinostart von The Batman 2 lässt noch sehr lange auf sich warten. Auch Hauptdarsteller Robert Pattinson scheint von der Verschiebung langsam die Schnauze voll zu haben.

Als The Batman 2022 ins Kino kam, haben wir einen völlig neuen Dunklen Ritter auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Im Gegensatz zu den DC-Versionen von Christian Bale und Ben Affleck hat Robert Pattinson einen jüngeren Bruce Wayne verkörpert, der sich noch in einer frühen Phase seiner Superheldenlaufbahn befindet.

Da die geplante Fortsetzung The Batman 2 jetzt erneut verschoben wurde, scheint das Konzept langsam dahin zu sein. Auch der Star selbst hat offenbar keine Lust mehr, so lange zu warten.

Robert Pattinson hofft, dass The Batman 2-Dreh nicht mehr so lange auf sich warten lässt

Für das Hero Magazine haben Pattinson und Naomie Ackie ein Gespräch geführt. Beide Stars sind ab dem 6. März im neuen Sci-Fi-Blockbuster Mickey 17 von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho zu sehen. Im Interview fragt Ackie Pattinson irgendwann, ob er bald wieder Batman spielt. Darauf antwortet dieser:

Das hoffe ich verdammt noch mal. [lacht] Ich habe als junger Batman angefangen und werde in der Fortsetzung der verdammt alte Batman sein. [beide lachen]

Schaut hier noch einen Trailer zu Mickey 17 mit Robert Pattinson:

Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD

Ganz so dramatisch ist es dann doch nicht, denn Pattinson ist gerade 38 Jahre alt. Falls sich die Produktion des DC-Sequels noch weiter verzögern sollte, kann Pattinson das Bild eines jungen, unerfahrenen Bruce Wayne trotzdem immer schwieriger vermitteln.

Zuletzt sprach The Batman-Regisseur Matt Reeves im Dezember 2024 mit Variety darüber, dass sich das Skript zu The Batman 2 in den finalen Zügen befinden soll und ein Drehstart irgendwann 2025 anvisiert wird.

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Bis jetzt ist der deutsche Kinostart der DC-Fortsetzung auf den 1. Oktober 2027 festgesetzt. Ob es dabei bleibt, ist noch nicht garantiert. Zurzeit hängt alles davon ab, wie schnell ein Drehbuch zu The Batman 2 fertiggestellt werden kann.

Falls ihr den ersten Teil mal wieder schauen wollt, könnt ihr The Batman zurzeit bei Joyn Plus+ in der Flat streamen. Ansonsten steht der DC-Blockbuster bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung.