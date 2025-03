In 2 Tagen bei Amazon Prime: Der Beginn der größten Western-Saga des 21. Jahrhunderts

Über ein halbes Jahr nach seinem Kinostart trifft Kevin Costners epischer neuer Western im Streaming-Abo bei Amazon Prime ein. Der Film markiert den Auftakt einer vierteiligen Saga.

Western und Kevin Costner? Diese Kombination hat sich in der Vergangenheit mehrmals als Erfolgsrezept erwiesen. Nicht nur brachte Costner von der Kritik gefeierte Filme wie Der mit dem Wolf tanzt und Open Range ins Kino. In den vergangenen Jahren führte er ebenfalls die überaus erfolgreiche Western-Serie Yellowstone an.

Sein mit Abstand größtes Western-Projekt ist jedoch ein anderes: Horizon. Hinter diesem unscheinbaren Wort versteckt sich nicht nur ein Kinofilm, sondern das Versprechen einer ganzen Saga. Letztes Jahr startete der Auftakt im Kino. Jetzt könnt ihr das dreistündige Epos erstmals bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Horizon bei Amazon Prime im Streaming-Abo: Der Beginn von Kevin Costners monumentaler Western-Saga

Die Geschichte von Horizon setzt im 1861 ein und stellt uns verschiedene Figuren vor, die exemplarisch für Archetypen des Genres stehen. Wortkarge Revolverhelden treffen auf Siedler, die im Westen eine neue Heimat suchen, während der von Costner inszenierte Film ebenfalls die Perspektive der Ureinwohner einnimmt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Horizon anschauen:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Geplant ist Horizon als vierteilige Saga, die am Ende mit einer Laufzeit von rund zwölf Stunden aufwarten soll. 39 Millionen US-Dollar seines eigenen Geldes hat Costner bereits in das Megaprojekt investiert. Aktuell ist jedoch unklar, ob er dieses jemals vollenden wird. Denn finanziell steht die Unternehmung auf wackligen Beinen.

Der erste Teil ist im Kino gefloppt, sodass der Start des zweiten Teils vorerst gestrichen wurde, obwohl der Film längst abgedreht ist und sogar schon in Venedig seine Premiere gefeiert hat. Die Produktion des dritten Teils musste aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood unterbrochen werden und steht aktuell still.

Noch ein Streaming-Tipp:

Die Zukunft von Kevin Costners Horizon-Saga ist ungewiss: Die Story für alle vier Filme steht aber schon

Ob wir Costners Horizon-Vision jemals vollständig auf der Leinwand sehen werden, ist unklar. Zwar sind die Drehbücher für alle vier Filme fertig. Aufgrund mangelnder Gelder können die Dreharbeiten allerdings nicht fortgesetzt werden. Dennoch lohnt es sich, einen Blick in den Auftakt zu werfen, denn Costner plant sichtlich Großes.

Der erste Horzion-Film fühlt sich wie ein sehr tiefes Luftholen an. Zahlreiche Figuren und Konflikte werden etabliert, die sich langsam vor unseren Augen entfalten. Mitunter gewinnt man den Eindruck, man würde den ersten Akt eines dicken Romans lesen, der uns mit auf eine Reise durch mehrere Jahrzehnte nimmt, in denen Geschichte geschrieben wird.

Ab dem 5. März 2025 könnt ihr dieses Epos bei Amazon Prime streamen. Der neue Kinostart für den zweiten Teil steht auch schon fest. Am 3. April 2025 soll die Saga weitergehen, auch wenn es bisher noch verdächtig ruhig um den Film ist. Hoffen wir, dass er dieses Mal tatsächlich kommt und nicht erneut verschoben wird.