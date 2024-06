Rom-Com-Charmeur Hugh Grant als Saw-Sadist im Trailer: Es ist seine erste Horror-Hauptrolle seit über 30 Jahren

Wer Hugh Grant nur aus romantischen Komödien oder Paddington 2 kennt, fängt am besten schon mal an zu beten. Der Trailer zu seinem kommenden Horror-Film zeigt den Darsteller in einem ganz andern Licht.

Den britischen Charmebolzen Hugh Grant kennt man aus romantischen Filmchen wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill oder Tatsächlich ... Liebe. In Paddington 2 und Dungeons & Dragons durfte er auch schon mal den Bösewicht zum Besten geben, nur als sadistischen Schurken eines ausgewachsenen Horror-Films haben wir ihn noch nie gesehen.

Das ändert sich am 15. November 2024, wenn Heretic aus dem Hause A24 in die US-Kinos kommt. Hier ist schon mal der englische Original-Trailer dazu:

Heretic - Trailer (English) HD

Darum geht es im unheiligen Horror-Film mit Hugh Grant in der Hauptrolle

In Heretic vom A Quiet Place-Duo Scott Beck und Bryan Woods ziehen zwei junge Missionarinnen (Sophie Thatcher und Chloe East) von Haus zu Haus. Ein freundlich wirkender Mann (Grant) lädt sie zu Kuchen und Konversationen zu sich ein, doch schon bald kippt die Stimmung. Die Frauen bemerken, dass etwas nicht stimmt und kurz darauf wird ihnen klar, wie Recht sie mit ihrer unheilvollen Vermutung hatten.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, sperrt der zu Missionierende sie ein, um ihren Glauben bei einer Reihe von Tests auf die Probe zu stellen. Dabei müssen sie sich etwa zwischen zwei verschiedenen Türen entscheiden, als wäre Grants Filmfigur eine sanftmütigere Version von Jigsaw aus dem Saw-Folter-Franchise. Was er mit diesen Spielchen bezwecken will, weiß nur Gott.

Stellt sich nur noch die Frage: Wird Grants Horror-Figur aus Heretic gruseliger sein, als der gottlose CGI-Ooma-Loompa , den er in Wonka mimte?



Heretic ist der nicht der erste Horror-Film mit Hugh Grant ... aber es ist ein Weilchen her

Zu Beginn seiner Karriere, im Jahr 1988, spielte Hugh Grant in der Horror-Komödie Der Biß der Schlangenfrau von Kultregisseur Ken Russell mit. In der Adaption von Das Schloss der Schlange von Dracula-Autor Bram Stoker war er als Lord James D’Ampton zu sehen, dessen Vorfahren laut Legende von einer Drachenschlange getötet wurden. 1993 ging es für Grant noch gruseliger im deutsch produzierten Italo-Horror Night Train to Venice von Regisseur Carlo U. Quinterio weiter – ebenfalls in der Hauptrolle.

Einen deutschen Starttermin hat sein kommender Horror-Film Heretic noch nicht.