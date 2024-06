Samstag im TV: Grandioser Sci-Fi-Marathon, der mit jedem seiner 3 Filme besser, spannender und härter wird

Sci-Fi statt Fußball-EM! Am Samstag kommen gleich drei sehenswerte Science Fiction-Filme hintereinander im TV und es lohnt sich, bis zum Ende dranzubleiben.

Die Fußball-EM interessiert euch nicht, oder zumindest nicht am Wochenende? Dann haben wir da eine Empfehlung für euch: Im TV laufen am Samstag drei spannende Sci-Fi-Filme hintereinander, die von vorne bis hinten spannende Unterhaltung liefern. Den Anfang macht Riddick, dann kommt Gattaca und den Abschluss bildet District 9. Wenn das nichts ist!

Samstag im TV: Darum geht's in Riddick – Chroniken eines Kriegers

Riddick (Vin Diesel) befindet sich fünf Jahre nach den Ereignissen aus Pitch Black – Planet der Finsternis immer noch auf der Flucht und gerät in das Chaos eines intergalaktischen Krieges. Er bekommt es unter anderem mit dem Lord Marshal (Colm Feore) und dessen Necromonger-Truppen zu tun, die das Universum unterjochen wollen. Dabei erfährt er einiges über sich selbst und seine Herkunft.

Statt EM: Was passiert in Gattaca, dem zweiten Sci-Fi-Film des Marathons?

Gattaca erzählt von einer glatt geleckten, dystopischen Zukunft, in der sich alles um die idealen Gene dreht. Nur die Wenigsten bekommen noch auf herkömmliche Art und Weise Kinder, alle anderen sind optimiert. Obwohl die Diskriminierung der "Invaliden" eigentlich verboten ist, bleiben ihnen die besten Jobs verwehrt. Mittendrin versucht der genetisch nicht perfekte Vincent Freeman (Ethan Hawke), trotzdem Astronaut zu werden und läuft dabei große Gefahr, dass sein Schwindel auffliegt.



Gattaca - Trailer (Englisch)

Das ist die Story von District 9, dem besten Sci-Fi-Film des Marathons

District 9 dreht noch stärker an der Dystopie-Schraube und lässt insektoide Aliens auf der Erde stranden. Die müssen ihr Dasein fortan in einer Art Flüchtlingslager fristen und werden von der Regierung, ihren Truppen sowie Gangs schikaniert. Als die Aliens umgesiedelt werden sollen, kommt ein Mensch (Sharlto Copley) in Kontakt mit einer Flüssigkeit, die ihn langsam selbst zum Außerirdischen werden lässt. Was ihn zum begehrten Ziel macht, denn um die Alien-Waffen nutzen zu können, benötigt man ihre DNS.

District 9 - Trailer (Deutsch)

Während es in Form von Riddick noch einigermaßen simpel und vor allem actionlastig losgeht, werden mit Gattaca und District 9 die ganz schweren Sci-Fi-Geschütze aufgefahren. Beide werfen philosophische und moralische Fragen auf, die hier auf ganz eigene Art und Weise debattiert werden. Insbesondere District 9 scheut sich dabei nicht, den Finger knallhart in die klaffende Wunde zu legen und noch ordentlich Salz rein zu streuen.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Riddick, Gattaca und District 9?

Wollt ihr euch am Samstag statt der Fußball-Europameisterschaft lieber die volle Sci-Fi-Dröhnung geben, habt ihr ab 20:15 Uhr auf ZDFneo die Gelegenheit dazu. Gattaca startet um 22:00 Uhr und District 9 um 23:40 Uhr. Die beiden letzten Filme werden in derselben Nacht wiederholt.

Den Spaß könnt ihr euch aber natürlich auch online zu Gemüte führen. Riddick gibt es bei Netflix im Abo, Gattaca und District 9 beispielsweise bei Magenta TV ohne Zusatzkosten, sonst aber auch zum Leihen und Kaufen bei den üblichen On Demand-Verdächtigen wie Apple TV oder Amazon.

