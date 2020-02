Saw 9-Trailer mit Samuel L. Jackson: In der Fortsetzung Spiral wird alles anders

Unter dem Titel Spiral: From the Book of Saw wird das Folter-Franchise fortgesetzt. Mit Chris Rok geht die Reihe in eine ganz neue Richtung, wie der erste Trailer beweist.

Lasst die Spiele wieder beginnen. Die beliebte Horror-Reihe SAW geht in diesem Jahr in die nächste Runde. Der mittlerweile 9. Film wird allerdings eine ganz neue Richtung einschlagen. Unter den Titel Spiral: From the Book of Saw und mit Chris Rock in der Hauptrolle wechsel Saw das Genre zum waschechten Cop-Thriller. Den ersten Trailer zu Spiral könnt ihr oben im Player und weiter unten im Artikel sehen.

Darum geht es im neuen Saw-Film Spiral

Der 9. Saw-Film distanziert sich vorerst vom bisherigen Kanon der Reihe. Die Handlung folgt diesmal den beiden Cops Zeke (Chris Rock) und William (Max Minghella), die eine Mordserie untersuchen. Ein perfider Serienkiller ermordet Polizisten auf grausame Weise, wie einst Jigsaw seine Opfer in tödliche Fallenspiele verwickelte.

Spiral wurde von den Jigsaw-Autoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger nach einer Idee von Chris Rock geschrieben, der auch produziert. Viele Fan befürchten durch seine Beteiligung den Einzug von Comedy in die brutale Horror-Reihe. Der erste Trailer zeigt aber, dass der neuste Saw-Film wieder düster und brutal sein wird.

Für die Regie konnte Saw-Veteran Darren Lynn Bousman (Saw 2 bis 4) gewonnen werden. Dieser versprach auch eine der brutalsten Fallen der Reihe für den neuen Saw-Film, die selbst die ekelhafte Spritzengrube aus Saw II in den Schatten stellen soll.

Hier gibt's das erste Poster zum Saw-Film Spiral

Spiral wird kein Reboot der Saw-Reihe

Sequel, Spin-off oder doch Reboot? Keine Sorge, der 9. Film der Saw-Reihe wird kein Reboot sein. Vielmehr handelt es sich um ein Spin-off, der mit der Story der bisherigen Filme verknüpft sein soll. Ebenso sollen die Ereignisse aus dem Film Jigsaw nicht fortgesetzt werden. Stattdessen erzählt Spiral eine eigenständige Story.



Seht den Trailer zur Saw-Fortsetzung Spiral:

Spiral: From the Book of Saw startet am 15. Mai 2020 in den US-Kinos. Deutsche Saw-Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Spiral startet im Juni 2020 in den deutschen Kinos.

Was haltet ihr von der neuen Ausrichtung der Saw-Reihe?