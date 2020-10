Schauriger Horrorspaß: Anne Hathaway dreht im Hexen hexen-Trailer richtig auf

Anne Hathaway bahnt sich als fiese Hexe ihren Weg durch den ersten Trailer zu Hexen hexen, der Neuverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Roald Dahl.

Wer Hexen hexen in seiner Kindheit gesehen hat, dürfte durchaus den ein oder anderen Albtraum mit der Verfilmung von Roald Dahls gleichnamigen Kinderbuch (im Original: The Witches) verbinden. Nun kehrt die Geschichte zurück - und zwar mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Was wir uns davon erwarten können, zeigt der erste Trailer.



Ursprünglich sollte Hexen Hexen ins Kino kommen. Zumindest in den USA hat sich Warner Bros. jedoch dazu entschiedenen, die starbesetzte Neuverfilmung direkt bei dem Streaming-Dienst HBO Max zu veröffentlichten. Im deutschen Trailer wird aber weiterhin von einem Kinostart gesprochen. Ein konkretes Datum existiert aber noch nicht.

Trailer zur Hexen hexen-Neuverfilmung mit Anne Hathaway

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich erneut der Junge Bruno (Jahzir Bruno), der bei einem Hotelbesuch mit Erschrecken feststellen muss, dass Hexen wirklich existieren. Aus dieser Prämisse entwickelte sich bereits in der ersten Verfilmung von Nicolas Roeg ein großer Spaß zwischen gruseligen und komödiantischen Elementen.

Schaut den Trailer zu Hexen hexen:

Hexen hexen - Trailer (Deutsch) HD

Im Zuge von Hexen hexen anno 2020 nimmt Robert Zemeckis auf dem Regiestuhl Platz, der zuletzt Willkommen in Marwen in die Kinos brachte. Gemeinsam mit Guillermo del Toro und Kenya Barris hat er ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Neben Anne Hathaway und Jahzir Bruno gehören Octavia Spencer, Stanley Tucci und Chris Rock zum Cast.

Zusätzlich zum ersten Trailer wurde auch ein Schwung erster Bilder zur Hexen hexen-Neuverfilmung veröffentlicht. Auch diverse Poster-Varianten existieren bereits.

© Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros.

In den USA erscheint Hexen hexen nun am 22. Oktober 2020 auf HBO Max. Wir gehen davon aus, dass der deutsche Kinostart nicht allzu lange auf sich warten lässt. Immerhin bietet sich der Film ideal für einen schaurig-unterhaltsamen Kinobesuch im Horrormonat Oktober an.

Wie gefällt euch der Trailer zur Hexen hexen-Neuverfilmung?