Schaut Killers of the Flower Moon nicht, wenn dieser Film nebenan läuft: "Schlimmster Fehler meines Lebens"

Martin Scorseses Epos Killers of the Flower Moon und Taylor Swifts Konzertfilm The Eras Tour laufen in vielen Kinos nebeneinander. Einigen Zuschauer:innen vermiest es den kompletten Abend.

Killers of the Flower Moon ist ein Epos mit vielen leisen, extrem ernsten oder schockierenden Momenten.Und plötzlich platzt Taylor Swifts Song

Anti-Hero durch die Seitenwand und unterlegt den finsteren Mord mit einem heiteren "It's me, hi, I'm the problem, it's me". Die Kino-Zuschauer sind außer sich. Und machen ihrem Ärger auf Twitter Luft.

"Schlimmster Fehler meines Lebens": Taylor Swift zerstört Martin Scorsese-Film

"Geht bloß nicht in Killers of the Flower Moon, wenn nebenan The Eras Tour läuft, schlimmster Fehler meines Lebens", heißt es etwa. "Ich verstehe, warum Taylor Swift euch so nervt", schreibt ein anderer Fan, "wir saßen in Killers of the Flower Moon und man konnte die ganze Zeit hören, welchen Song sie gerade [nebenan] singt".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Kinowände zu dünn waren oder Taylor Swift-Fans durch Mitsingen die Lautstärke erhöhten, ist nicht ganz klar. Für einige Killers of the Flower Moon-Zuschauer:innen waren die Tonspuren jedenfalls kaum zu unterscheiden. Manche nahmen die Situation mit Humor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich habe fast gelacht, als ich während einer ernsten Szene [das Lied] Miss Americana im Hintergrund hören konnte", erklärt ein Community-Mitglied. Und ein anderes meint: "Ein paar Mal dachte ich wirklich, dass [Scorsese] Szenen mit Taylor Swift unterlegt. Aber das war nur nebenan."

Ebenso wie Swifts The Eras Tour selbst ist auch der dazugehörige Konzertfilm zum Phänomen geworden. In den USA verweist er Scorseses Epos an den Kassen auf den zweiten Platz (via The Hollywood Reporter ). Schon vor der Veröffentlichung zerstörte Taylor Swift mit dem Projekt einen der größten Kino-Rekorde.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.