Schiffs-Abenteuer wird zum Horror-Albtraum: Eine der größten Kino-Legenden aller Zeiten kehrt zurück und erscheint erstmals im Heimkino

In die letzte Fahrt der Demeter wird eine Ozeanüberquerung zu einem Horror-Trip. Die Besatzung wird von einem mysteriösen Wesen gejagt und auf hoher See gibt es kein Entkommen. Der spannende Horror-Streifen erscheint erstmals fürs Heimkino.

Der irische Schriftsteller Bram Stoker veröffentlichte bereits 1897 seinen Roman Dracula. Zahlreiche Verfilmungen trugen dazu bei, dass der Blutsauger zum bekanntesten Vampir der Welt avancierte. Die neuste Verfilmung Die letzte Fahrt der Demeter basiert auf einem Kapitel des Romans. Inszeniert wurde sie vom norwegischen Regisseur André Øvredal, der bereits Horror-Filme wie Trollhunter und The Autopsy of Jane Doe verantwortete.

Am 11. Januar erscheint die letzte Fahrt der Demeter auf Blu-ray * und DVD *. Außerdem kann der Horror-Streifen auf hoher See auch bei Amazon Prime Video * gekauft und geliehen werden.

Das Bonusmaterial von Die letzte Fahrt der Demeter

Alternativer Anfang

Unveröffentlichte Szenen

Dracula & Das digitale Zeitalter

Das Böse an Bord: Die Entstehung von "Die letzte Fahrt der Demeter"

Filmkommentar mit Regisseur André Øvredal und Produzent Bradley J. Fischer

u.v.m.

Die letzte Fahrt der Demeter: Verfilmung dauerte 25 Jahre

Drehbuchautor Bragi F. Schut verriet auf X , dass er den ersten Drehbuchentwurf bereits 1998 verfasste. Der Drehbuchautor erzählt in einem Interview , dass es sogar der erste Stoff war, an dem er arbeitete, als er nach Hollywood kam. Als riesiger Alien-Fan wollte er ursprünglich ein Skript entwickeln, das im Weltraum spielt, doch alles fühlte sich wie ein billiger Abklatsch an. In dem Geschäft, in dem er arbeitete, stieß er auf ein blutiges Modellschiff der Demeter und da war die Idee geboren.

Amazon Nach 25 Jahren wurde der Horrofilm umgesetzt.

Aus dem Weltraum wurde die offene See und aus der Zukunft die Vergangenheit. Was die Verfilmung des Dracula-Kapitels mit Alien gemein hat, ist eine Crew, die in einem abgeschiedenen Setting auf sich alleine gestellt ist, während ein grauenhaftes Monster sie jagt.

Darum geht es in Die letzte Fahrt der Demeter

1897: Das Handelsschiff Demeter ist auf dem Weg von den Karpaten nach London, anbei ist eine ungewöhnliche Fracht. Schon bald wird die Crew von einer mysteriösen und grauenvollen Präsenz an Bord heimgesucht. Sie finden getötete Tiere in einem grausamen Zustand vor und immer mehr Mitglieder verschwinden spurlos vom Schiff.



