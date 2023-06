"Schlag in die Fresse": Tom Holland war am Boden zerstört und die miesen Kritiken zu seiner neuen Serie sind schuld

Tom Holland hat sich für seine neue Serie komplett verausgabt. Das bittere Ergebnis: miese Kritiken. In einem Interview erzählt er, wie er auf die Reviews reagierte.

Tom Holland befindet sich gerade in einer eher schwierigen Phase seiner noch jungen Karriere. Der 27-jährige Spider-Man-Darsteller bemüht sich, auch abseits der Marvel-Welt, ein Schauspiel-Profil aufzubauen. Der neueste Versuch: eine Rolle in der Apple-Serie The Crowded Room, in der Holland die Figur Daniel Keyes spielt – ein Mörder, der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Klingt spannend, kam aber bei der Kritik nicht gut an.

Tom Holland las Verriss und hoffte auf etwas Positives, aber ...

Im Interview mit dem Hollywood Reporter beschrieb Holland den Moment, als er die Reviews für seine Serie sichtete. Ein Schlag in die Magengrube, oder, wie Holland es ausdrückt: "Es war ein Schlag in die Fresse." Er habe sich die Kritiken angeschaut und stieß auf eine besonders schlechte. "Ich dachte, 'Wow, das ist eine schlechte Review.' Manchmal kommt noch etwas Versöhnliches. Aber da war nichts."

Bei den großen Bewertungsportalen Meta Critic und Rotten Tomatoes gehen die Meinungsbilder zu The Crowded Room in der Tat weit auseinander: Die Kritik meint es nicht gut mit der Serie. Das Publikum ist besser gestimmt.

Tom Holland legt Karrierepause ein und kehrt danach zu Spider-Man zurück

Tom Holland hat sich für die Rolle ins Zeug gelegt, das macht die mittelmäßige bis miese Rezeption noch bitterer. The Crowded Room laugte ihn derart aus, dass er nun eine Karriere-Pause einlegt. Ein Jahr wolle er sich freinehmen "und der Grund dafür ist, dass es extrem anstrengend war, diese Serie zu drehen."

Sobald sich Holland erholt hat, warten zwei neue Filmprojekte auf ihn. Seit einiger Zeit wird er mit dem Fred Astaire-Biopic von Paddington-Regisseur Paul King in Verbindung gebracht. Darüber hinaus wird seine Marvel-Rückkehr in Spider-Man 4 erwartet. Die MCU-Fortsetzung liegt jedoch noch in weiter Ferne. Einer der Gründe dafür ist der aktuelle Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.